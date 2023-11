Adam Driver rzucił „P***dol się” na EnergaCAMERIMAGE. Jest oświadczenie dyrektora festiwalu

Nie milkną echa po zaskakującej wypowiedzi Adama Drivera. Aktor jest gościem 31. edycji festiwalu EnergaCAMERIMAGE. W trakcie serii pytań od publiczności aktor nagle się zdenerwował i użył niecenzuralnych słów. Poszło o najnowszy film, w którym gra.

Adam Driver gościem EnergaCAMERIMAGE 2023

Od 11 listopada 2023 roku w Toruniu trwa EnergaCAMERIMAGE. Chociaż wydarzenie potrwa do 18 listopada, to bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów jest przyjazd do Polski Adama Drivera. Najnowszy film, w którym zagrał główną rolę – „Ferrari” Michaela Manna, jest jednym z tegorocznych zgłoszeń do Konkursu Głównego Festiwalu w Toruniu. Przy okazji pobytu w Polsce Adam Driver odebrał też Specjalną Nagrodę EnergaCAMERIMAGE dla Aktora.

Adam Driver użył niecenzuralnych słów podczas festiwalu

Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w dyskusji z artystą dwukrotnie nominowanym do Oscara. Osoby z sali mogły zadawać pytania do aktora. Jeden ze słuchaczy zadał pytanie dotyczące najnowszego filmu „Ferrari”, gdzie Driver wciela się w legendarnego Włocha.

Osoba z publiczności stwierdziła, że ujęcia są wyjątkowo „tandetne”. Artysta zareagował dość zaskakująco. – P***dol się. Nie wiem. Następne pytanie – powiedział. Sytuacja zrobiła się dość napięta, jednak większość publiki zagregowała śmiechem. Nagranie szybko trafiło do sieci i odbiło się w mediach głośnym echem.

Dyrektor festiwalu EnergaCAMERIMAGE zabrał głos

Teraz głos zabrał dyrektor festiwalu Marek Żydowicz. Na początku oświadczenia podkreślił, że na każdym wydarzeniu tego typu zdarzają się zarówno interesujące pytania, jak i te bardziej trywialne. „Moim zdaniem pytanie zadane w trakcie Q&A z Adamem Driverem należało do tej drugiej kategorii. Była to ocena, pozbawiona głębszego uzasadnienia, sprzeczna z duchem naszego festiwalu i pracą, jaką chcemy osiągnąć” – czytamy.

W dalszej części podkreślił, że ostatnie 30 lat swojego życia poświęcił na analizowanie filmów. Później nawiązał do idei festiwalu. „Naszym celem jest celebrowanie, uhonorowanie i uznanie sztuki filmowej, a także wielkich artystów i współpracowników filmu” – stwierdził Marek Żydowicz.

Na koniec nie zabrakło ukłonu w stronę filmu z Driverem. „Nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą »Ferrari« Michaela Manna i niezwykle autentyczną, doskonałą pracę, jaką wykonał jego zespół filmowy, w tym Adam Driver” – podsumował.

