Najsmutniejsze filmy w historii kina. 50 tytułów, które doprowadzą cię do łez

Kino porusza nasze emocje i dotyka najgłębszych zakamarków naszej duszy. Wśród uczuć, jakie wywoływać mogą filmy, smutek odgrywa szczególnie istotną rolę. To właśnie te tytuły potrafią poruszyć nas do tego stopnia, że wywołują łzy, zmuszają do zatrzymania się i przemyśleń. Od klasyki po nowoczesne produkcje – to lista 50 filmów, ukazujących różne ludzkie doświadczenia, które powinny was absolutnie oczarować i wprawić w zadumę.

50 najsmutniejszych filmów w historii kina

„Manchester By The Sea”



Wujek zostaje zmuszony do opieki nad nastoletnim bratankiem po śmierci jego ojca.



„Wyspa tajemnic”



Szeryf federalny Daniels stara się dowiedzieć, jakim sposobem z zamkniętej celi w pilnie strzeżonym szpitalu dla chorych psychicznie przestępców zniknęła pacjentka.



„Siedem Dusz”



Mężczyzna przedstawiający się jako urzędnik podatkowy pojawia się w domach siedmiu śmiertelnie chorych dłużników, by sprawdzić jakimi są ludźmi. Ma dla nich niezwykły dar.



„Nie patrz w górę”



Dwójka astronomów wyrusza w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.



„Pianista”



Podczas drugiej wojny światowej Władysław Szpilman, znakomity polski pianista, stara się przeżyć w okupowanej Warszawie.



„American Beauty”



Przechodzący kryzys wieku średniego mieszkaniec przedmieść Lester Burnham zakochuje się w koleżance swojej nastoletniej córki.



„Podaj dalej”

Chłopiec, który w ramach zadania domowego musiał pomóc trzem osobom, uruchamia łańcuszek szczęścia. Niespodziewanie plan wymyka się spod kontroli.



„Szósty zmysł”



Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.



„Duchy Inisherin”



Życie dwóch długoletnich znajomych znajduje się w impasie, gdy jeden z nich nagle kończy ich przyjaźń, co ma nieoczekiwane konsekwencje dla nich obydwu.



„Moonlight”



Czarnoskóry chłopak próbuje się odnaleźć w niebezpiecznym świecie narkotyków i przeciwstawić życiowym problemom.



„Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri”



Samotna matka, która straciła córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz.



„Wichry namiętności”



Samuel, najmłodszy syn pułkownika William Ludlowa, wraca ze studiów wraz z piękną narzeczoną, która oczarowuje pozostałych braci. Wkrótce wybucha I wojna światowa.



„Stowarzyszenie umarłych poetów”



Charyzmatyczny nauczyciel języka angielskiego w konserwatywnym liceum stara się wpoić uczniom miłość do poezji i ideę „carpe diem”.



„Zielona mila”



Emerytowany strażnik więzienny opowiada przyjaciółce o niezwykłym mężczyźnie, którego skazano na śmierć za zabójstwo dwóch 9-letnich dziewczynek.



„Spragnieni miłości”



Hongkong 1962. Su i Chow wynajmują mieszkania w tej samej kamienicy. Oboje osamotnieni z powodu nieobecności małżonków zaczynają darzyć się uczuciem.



„Siedem lat w Tybecie”



Austriacki himalaista, Heinrich Harrer, wyrusza na kolejną wyprawę, lecz z powodu wybuchu wojny nie może powrócić do domu. Podczas przymusowego pobytu w Tybecie poznaje młodego Dalajlamę.



„Lista Schindlera”



Historia przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który podczas II wojny światowej uratował przed pobytem w obozach koncentracyjnych 1100 Żydów.



„Życie jest piękne”



Zamknięty w obozie koncentracyjnym wraz z synem Guido próbuje przekonać chłopca, że okrutna rzeczywistość jest jedynie formą zabawy dla dorosłych.



„Requiem dla snu”



Historia czwórki bohaterów, dla których używki są ucieczką przed otaczającą ich rzeczywistością.



„Tajemnica Brokeback Mountain”



Historia dwóch mężczyzn, którzy z sentymentem wracają do malowniczego Brokeback, gdzie przed laty połączyła ich wielka miłość.



„Moja dziewczyna”



Jedenastoletnia Vada wraz z początkiem wakacji wkracza w okres dojrzewania fizycznego i emocjonalnego.



„Odlot”



70-letni Carl po śmierci żony zamienia swój dom w statek powietrzny i odlatuje do Ameryki Południowej, by spełnić swoje marzenie. Przez przypadek zabiera ze sobą ośmioletniego skauta.



„Lobster”



Przyszłość. Samotni ludzie są aresztowani i przenoszeni do Hotelu, gdzie mają czterdzieści pięć dni na odnalezienie partnera.



„Filadelfia”



Chorujący na AIDS prawnik zostaje zwolniony z pracy. Walcząc o godność, podaje do sądu byłych pracodawców.



„Godziny”



Virginia Woolf zaczyna pisać "Panią Dalloway", która kilka dekad później zmienia życie dwóch innych kobiet: Laury i Clarissy.



„Przebudzenia”



Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o lekarzu, który za pomocą eksperymentalnego leku przywracał do świadomości pogrążonych w śpiączce pacjentów.



„Chłopiec w pasiastej piżamie”



Ośmioletni syn niemieckiego oficera SS zaprzyjaźnia się z żydowskim chłopcem przebywającym w obozie.



„Opowieść”



Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.



„Witaj w klubie”



Rok 1985, Dallas. Elektryk oraz kanciarz, Ron Woodroof, pracuje nad systemem pomocy w zdobywaniu leków osobom chorym na AIDS.



„Samotny mężczyzna”



Historia Brytyjczyka George'a Falconera, profesora uniwersyteckiego i homoseksualisty, który właśnie stracił swoją wielką miłość.



„Joe Black”



Śmierć pod pseudonimem Joe Black zjawia się po Williama. Nieoczekiwanie zakochuje się w jego córce.



„Edi”



Dwaj bezdomni śmieciarze zostają zmuszeni do zaopiekowania się dzieckiem siostry gangsterów.



„Plac Zbawiciela”



Oparta na faktach opowieść o dramatycznych losach małżeństwa z dwójką dzieci, które znalazło się w finansowych tarapatach.



„Powiedz mi, kim jestem”



Dokument, w którym dotknięty amnezją Alex prosi swojego bliźniaka Marcusa, aby ten opowiedział mu o ich życiu. Brat postanawia jednak przemilczeć pewien mroczny sekret.



„Szeregowiec Ryan”



W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.



„Cast Away: Poza światem”



W wyniku katastrofy lotniczej inżynier firmy kurierskiej trafia na bezludną wyspę, gdzie musi przeżyć.



„Lot nad kukułczym gniazdem”



Historia złodzieja, szulera i chuligana, który, by uniknąć więzienia, udaje niepoczytalność. Trafia do szpitala dla umysłowo chorych, gdzie twardą ręką rządzi siostra Ratched.



„Miasto Boga”



Oparta na faktach historia dwóch chłopców ze slumsów Rio de Janeiro. Jeden z nich dołączył do gangu, drugi wybrał sztukę i został fotografem.



„Hotel Ruanda”



W 1994 roku dyrektor hotelu udziela schronienia uchodźcom podczas krwawych walk plemiennych o dominację w Ruandzie.



„Grawitacja”



Weteran misji kosmicznych i ambitna pani naukowiec krążą po orbicie Ziemi na uszkodzonym promie.



„Interstellar”



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.



„Wołyń”



Ojciec Zosi postanawia wydać ją za najbogatszego we wsi wdowca z dwójką dzieci, nie bacząc na to, że córka kocha ukraińskiego chłopca. Wkrótce życie lokalnej społeczności diametralnie zmienia II wojna światowa.



„Parasite”



Kiedy Ki-woo dostaje pracę jako korepetytor córki zamożnego małżeństwa, wymyśla sposób na zapewnienie zatrudnienia również reszcie swojej rodziny.



„A.I. Sztuczna inteligencja”



Akcja filmu toczy się w niedalekiej przyszłości. Historia małego chłopca-robota, który jak każdy człowiek chciał kochać i być kochanym.



„Rozstanie”



Nader i Simin są teherańskim małżeństwem w separacji. Pewne z pozoru błahe zdarzenie postawi bohaterów przed wieloma moralnie niejednoznacznymi wyborami.



„Pokuta”



Lato 1935 roku. 13-letnia Briony Tallis podgląda scenę miłosną między jej siostrą a synem służącej. Interpretacja tego wydarzenia doprowadzi do tragedii.



„Blue Valentine”



Młode małżeństwo przeżywa kryzys. Dean i Cindy sięgają pamięcią do początku swojego związku, gdy byli zakochani w sobie bez pamięci oraz planowali wspólną przyszłość.



„Ona”



Samotny pisarz zapoznaje się z nowo zakupionym systemem operacyjnym, który ma zaspokoić wszystkie jego potrzeby.



„Motyl Still Alice”



Pani profesor odkrywa, że ma wczesne objawy choroby Alzheimera.



„Buntownik z wyboru”



Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.Czytaj też:

Najpiękniejsze wizualnie filmy w historii kina. Lista 50 tytułówCzytaj też:

20 najlepszych seriali na Disney+. Tytuły, które wciągną cię na długo!