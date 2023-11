Premiery tygodnia na Netflix. Lista najnowszych tytułów, których nie możesz przegapić

Gigant streamingu wciąż rozszerza swoją imponującą bibliotekę o nowe produkcje. Ten tydzień przynosi kolejną porcję świeżych propozycji, które mogą skraść serca widzów. To lista 10 najnowszych filmów i seriali, które w najbliższych dniach zawitają na platformę Netflix. Sprawdź, czy znajdziesz wśród nich coś idealnego dla siebie.

Lista nowości tygodnia na Netflix

„The Improv: 60 and Still Standing” – wtorek



Program upamiętniający dziedzictwo klubów komediowych, w którym występują prawdziwe ikony.



„Rodzina Clausów 3” – środa



Ku przerażeniu dziadka i Julesa mama organizuje wyjazd w góry na narty w okresie świątecznym, by zbliżyć rodzinę do siebie, tak jak dawniej. Dziadek i Jules nie mają innego wyjścia — muszą w sekrecie prowadzić swoją działalność w hotelu, co niezbyt sprzyja idei „zbliżenia rodziny”. Mama tego nie rozumie, a Noor tęskni za starszym bratem, więc — jak to młodsze rodzeństwo — chodzi wszędzie za bratem, otwarcie i potajemnie… aż w pewnym momencie dochodzi do nieuniknionego i Noor odkrywa świat Bożego Narodzenia, co powoduje niemałe zamieszanie.



„Robbie” – środa



Sposób Robbiego na rozprawianie się ze swoimi demonami polega na przeglądaniu wszystkiego klatka po klatce. Platynowe płyty, wyprzedane koncerty, uwielbienie tłumów, alkohol, narkotyki, dno i wszystko, co może się przytrafić, gdy nie przestajesz pędzić przed siebie. To historia o niewyobrażalnej sławie w młodym wieku i cenie, jaką trzeba za nią zapłacić.



„W szponach Twin Flames” – środa



Nominowani do Emmy filmowcy, których dziełem jest miniserial „Seduced: Inside the NXIVM Cult”, przedstawiają trzyczęściowy serial dokumentalny „W szponach Twin Flames”. Odsłania on kulisy działania Twin Flames Universe, czyli kontrowersyjnej internetowej społeczności żerującej na ludziach poszukujących miłości. Jego twórcy jako jedyni nawiązali kontakt z byłymi członkami grupy, którzy podzielili się koszmarnymi historiami o przymusie i wykorzystywaniu, a także o praktykach takich jak zachęcanie do stalkingu czy manipulowanie tożsamościami płciowymi. Ponadto serial dokumentuje intensywne wysiłki członków rodzin pragnących wyrwać swoich najbliższych z sieci utkanej przez Jeffa i Shaleię.



„Skandal Bettencourt: Jak oszukano najbogatszą kobietę świata” – środa



Jak konflikt między najbogatszą kobietą świata i jej córką zmienił się w skandal na cały kraj? Wciągający serial dokumentalny daje odpowiedź na to pytanie.



„CyberBunker: Przestępcze podziemie” – środa



W pewnej sielskiej niemieckiej miejscowości turystycznej zderzają się dwa światy. Grupa tajemniczych Holendrów skupiona wokół ekscentrycznego przywódcy Xennta chce przejąć spory natowski bunkier położony pod miasteczkiem. Przywódca obiecuje mieszkańcom wspaniałą przyszłość i mnóstwo miejsc pracy. Jednak nie wszyscy wierzą w te zapewnienia, a po miasteczku krążą plotki — czy Xennt, charyzmatyczny facet z długimi blond włosami, ubrany w czarny, skórzany płaszcz, to w rzeczywistości bezwzględny zbiegły przestępca, który chce zamienić bunkier w centrum przemytu narkotyków? Ludzie z Traben-Trarbach zgłaszają się na policję, ale na próżno — pomimo ostrzeżeń bunkier zostaje sprzedany. Xennt i jego ludzie okopują się setki metrów pod ziemią, a swojej nowej siedzibie nadają nazwę CyberBunker 2.0. Mieszkańcy nie wiedzą o jednym — pod Traben-Trarbach otwiera się portal do półświatka.



„Świątynia kina: 100 lat Egyptian Theatre” – czwartek



Guillermo del Toro, Rian Johnson i inni słynni ludzie z branży wspominają kultowe kino Egyptian Theatre w Los Angeles, które znów stanie się pałacem filmu.



„Akuma Kun” – czwartek



Jedna z najważniejszych prac Shigeru Mizukiego. Genialny chłopiec nazywany Akuma Kun chce stworzyć idealny świat, w którym wszyscy ludzie będą szczęśliwi. Pomagają mu demon Mefisto i jego podwładni.

Manga, którą opublikowano po raz pierwszy w 1963 roku, była od tej pory publikowana niezliczoną ilość razy — z różnymi bohaterami i światami. Na jej podstawie powstało kilka filmów i serial anime, który był hitem 1989 roku.



„Zabójca” – piątek



Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której — jak utrzymuje — nie ma nic osobistego.



„Ten czas” – piątek



Ta serialowa antologia to 10 wzruszających i emocjonujących historii miłosnych toczących się w czasie pandemii.Czytaj też:

