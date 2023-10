QUIZ:

Quiz ze świątecznych filmów. W tym roku jesteśmy pierwsi

Jesień za oknami rozgościła się na dobre. Oznacza to, że sezon bożonarodzeniowy zbliża się wielkimi krokami. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie świąteczne produkcje. „Grinch – świąt nie będzie”, „Kevin sam w domu”, „Cztery gwiazdki”, „Święta last minute”, to tylko niektóe produkcje, bez któryh mało kto wyobraża sobie te magiczne dni.

Czytaj też:

Quiz z przebojów z przełomu tysiącleci. Pamiętacie je?Czytaj też:

QUIZ z filmu „Dzień Świra”. Znasz Adasia Miauczyńskiego?