Filmy na Halloween. Najlepsze horrory na Netflix, idealne na tę okazję

Na Netflix znajdziemy mnóstwo niepokojących filmów, idealnych dla miłośników mocnych wrażeń, szczególnie w Halloween. Każdego roku dodawane są na serwis nowe, przerażające produkcje, jednak widzowie chętnie też wracają do klasyków. Oto, co naszym zdaniem warto obejrzeć, aby wczuć się w ten klimat. Przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie!

Filmy na Halloween na Netflix

„Bielmo”



West Point, 1830 rok. Zmęczony życiem detektyw zostaje poproszony o dyskretne zbadanie sprawy makabrycznego morderstwa kadeta. Na przeszkodzie staje mu kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich — młodego człowieka, którego świat pozna jako Edgara Allana Poe.



„Szkoła czarownic”



Nastoletnia Sarah przeprowadza się do małego miasteczka, w którym odkrywa, że pochodzi z rodu czarownic.



„Dracula”



Rumuński książę, a w rzeczywistości wampir Vlad Dracula wyjeżdża do Londynu, gdzie mieszka kobieta przypominająca mu jego tragicznie utraconą ukochaną.



„Co widać i słychać”



Para z Manhattanu przenosi się do zabytkowej wioski w dolinie Hudson i odkrywa, że ich małżeństwo ma mroczną stronę, która może rywalizować z historią ich nowego domu. Na podstawie popularnej powieści Elizabeth Brundage.



„Ciche miejsce”



Pięcioosobowa rodzina stara się przetrwać w świecie pełnym potworów, które stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo, a zwabia je najmniejszy hałas.



„The Blair Witch Project”



Trójka studentów wyrusza z kamerą w głąb lasu w poszukiwaniu śladów przerażającej wiedźmy.



„Mamy tu ducha”



Gdy rodzina odkrywa w swoim nowym domu ducha o mrocznej przeszłości, staje się internetową sensacją. Zaczyna się nią też interesować podejrzana agencja rządowa.



„Veronica”



Madryt, lata 90., komisariat policji, środek nocy. Pełniący dyżur funkcjonariusze odbierają telefon. W słuchawce słychać głos przerażonych dzieci, alarmujących policjantów o obecności w ich mieszkaniu dziwnych zjawisk. Dwa dni wcześniej ich najstarsza siostra, Verónica, brała udział w seansie spirytystycznym, który urządziła z koleżankami z liceum.



„Rytuał”



Czwórka dawnych przyjaciół, którzy ostatnio rzadko się widują, wybiera się do Szwecji na wędrówkę po górach - być może ich ostatnią.



„Czyj to dom?”



Po dramatycznej ucieczce z trawionego wojną Sudanu Południowego para młodych uchodźców próbuje zacząć życie od nowa w pozornie spokojnym angielskim miasteczku, gdzie kryje się jednak niewypowiedziane zło.



„Opiekunka”



Młody chłopiec szpiegując swoją opiekunkę odkrywa, że należy ona do satanistycznej sekty.



„Velvet Buzzsaw”



Thriller o zabarwieniu satyrycznym osadzony we współczesnym Los Angeles. Poznaj rzeczywistość, w której świat sztuki ściera się ze światem biznesu, a najlepiej zarabiający artyści i oszałamiająco bogaci kolekcjonerzy prowadzą grę, w której stawka jest horrendalnie wysoka.



„Dziwak”



Aaron odpowiada na ogłoszenie o pracę umierającego Josefa, który chce sfilmować jeden dzień z życia dla nienarodzonego syna. Intencje pracodawcy wzbudzają u zatrudnionego podejrzenia.



„Dziwak 2”



Szukająca pracy videoblogerka odpowiada na ogłoszenie samotnie mieszkającego mężczyzny, który pragnie, aby nakręcić o nim film.



„30 dni mroku”



Do miasteczka Barrow na Alasce przez miesiąc nie dociera słońce, co jest idealną okazją dla pojawiających się w okolicy wampirów.



„Zbaw nas ode złego”



Policjant z Nowego Jorku bada serię przestępstw. Pomaga mu znający się na egzorcyzmach ksiądz.



„Uciszyć zło”



Rodzeństwo rozwiązujące fałszywe paranormalne problemy zostaje wezwane do nawiedzonego domu w sprawie zlecenia, które okazuje się aż za bardzo prawdziwe.



„Apokawixa”



Grupa maturzystów zmęczonych lockdownami postanawia zorganizować imprezę życia nad morzem.



„W lesie dziś nie zaśnie nikt”



Grupa nastolatków przyjeżdża na obóz przetrwania, gdzie ścierają się z dwoma zdeformowanymi kanibalami



„Egzorcyzmy Emily Rose”



Emily zostaje opętana przez demony. W trakcie egzorcyzmów umiera, a ksiądz, który je odprawiał, zostaje oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci.Czytaj też:

