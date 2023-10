„Napoleon” równie ważny, jak Józefina? Zwiastun filmu wskazuje, co zaserwuje nam Ridley Scott

Na dobre przyjęcie przez publiczność „Napoleon” może liczyć przede wszystkim dzięki twórcy, który ma masę planów. Ridley Scott cieszy się ogromną popularnością już od połowy lat 70. Na swoim koncie ma też inne produkcje z rysem historycznym: „Gladiator”, „Królestwo niebieskie”, „Robin Hood”, czy „Ostatni pojedynek”. Trwają też obecnie prace na planie drugiej części „Gladiatora”.

Film z całą pewnością chętnie obejrzą także fani Joaquina Phoenixa który na swoim koncie ma Oscara za rolę pierwszoplanową w „Jokerze”. Na ekranie zobaczymy też innych wybitnych aktorów. Vanessa Kirby wcieli się w Józefinę, a poza nią pojawią się w filmie także między innymi Paul Rhys (Talleyrand) i Tahar Rahim (Paul Barras), Catherine Walker (Maria Antonina), Ben Miles (Caulaincourt) czy Ludivine Sagnier (Theresa Cabarrus).

Nowy zwiastun filmu „Napoleon”. Czego się z niego dowiadujemy?

Nowy film Ridleya Scotta, to spektakularna epopeja, która szczegółowo opisuje burzliwe wzloty i upadki kultowego francuskiego cesarza Napoleona Bonaparte. Film Napoleon ma pokazać „nieustanną drogę polityka do władzy przez pryzmat jego uzależniającego, niestabilnego związku z jego jedyną prawdziwą miłością, Józefiną”. Warte uwagi mają też być sceny walk, które opisywane są jako „najbardziej dynamiczne, praktyczne sekwencje bitewne, jakie kiedykolwiek nakręcono”.

Biorąc pod uwagę historię Napoleona, wydarzenia, które przedstawione zostały w zwiastunie, nie są wielkim zaskoczeniem. Trailer ujawnia jednak niezwykły ton filmu i tego, na jakich elementach życia francuskiego męża stanu się skupi. Dla przykładu, chociaż to on jest jego tytułowym bohaterem, wydaje się, że historia Józefiny będzie potraktowana w filmie równie poważnie. Zwiastun pokazuje nam prawdziwe pola bitwy ale też pełny pasji, intymny i niebezpieczny związek Napoleona i jego pierwszej żony. W jednej ze scen mówi ona do niego, żeby przyznał, że „jest bez niej niczym”.

Premiera Napoleona jest zaplanowana na 23 listopada 2023 roku.

