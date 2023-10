Uroczysta premiera filmu „Chłopi”. Zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy

W czwartek, 5 października 2023 roku w Warszawie odbyła się uroczysta premiera polskiego kandydata do Oscara, filmu „Chłopi” w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana. W wydarzeniu udział wzięli twórcy oraz liczni goście. Do kin w całej Polsce „Chłopi” trafią 13 października 2023 roku – w wybranych kinach bilety już w przedsprzedaży.

Podczas uroczystej premiery w kinie pojawili się twórcy, w tym duet reżyserski DK Welchman i Hugh Welchman, producent Sean Bobbitt oraz członkowie obsady: Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka, Sonia Mietielica, Ewa Kasprzyk, Cezary Łukaszewicz, Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz, Dorota Stalińska, Andrzej Konopka, Maciej Musiał i Julia Wieniawa.

Pierwszy singiel promujący film „Chłopi”

Tego samego dnia do sieci trafił singiel promujący produkcję Jesień – Tańcuj, pierwszy z czterech autorstwa L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra, które powstały do malowanej adaptacji „Chłopów”. Ten i kolejne nawiązywać będą zgodnie z duchem powieści Reymonta do czterech pór roku. Utwór wykonuje Kayah.

Singiel „Jesień – Tańcuj” przenosi nas na wesele Boryny i Jagny, tworząc roztańczony utwór, który łączy pokolenia i gatunki muzyczne. W utworze usłyszymy hipnotyzujące głosy takich artystów, jak Kayah, Laboratorium Pieśni i Dagadana, współgrające z tradycyjnym brzmieniem kapeli Tęgie Chłopy w ramach międzynarodowej orkiestry RBFO. To połączenie daje nam wrażenie, że reymontowska wieś ożywa na nowo.

Podobnie jak Reymont zbudował barokową katedrę językową z prostych słów i powiedzeń chłopów, tak L.U.C. stworzył bogatą i barwną muzykę filmową, używając wyłącznie autentycznych i akustycznych instrumentów historycznych. Tekst utworu został stworzony na podstawie setek słów i cytatów z „"Chłopów"”, co nadaje mu niezwykłą głębię.

Singiel, podobnie jak i cały projekt, ma też wiele elementów impresjonistycznych, łącząc tradycyjne melodie z nowoczesną formą producencką, opartą na zapętlaniu i współczesnych artykulacjach brzmieniowych bębnów dwumembranowych czy tuby, która gra tu niczym basowy syntezator.

Całość, w nawiązaniu do międzynarodowego charakteru produkcji (film malowany był w 4 krajach słowiańskich), stanowić będzie bogate kompendium muzyki słowiańskiej stworzone przez prawie 100 muzyków z Polski, Ukrainy i Białorusi pod batutą Łukasza L.U.C. Rostkowskiego.

„Chłopi” – o czym jest film?

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Film został zrealizowany na podstawie malarstwa okresu Młodej Polski, które idealnie oddaje nastrój powieści. Na dużym ekranie pojawią się interpretacje dzieł takich artystów jak Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc czy Leon Wyczółkowski.