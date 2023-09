Festiwal Filmowy w Gdyni. Złote Lwy dla filmu „Kos”!

Festiwal Filmowy w Gdyni. Zwycięzcy

Nagroda publiczności – „Chłopi”



Reżyseria i scenariusz: DK Welchman, Hugh Welchman, producenci: Sean Bobbitt, Hugh Welchman.

Adaptacja słynnej powieści Władysława Reymonta. Reżyserią zajęli się DK Welchman (Dorota Kobiela) i Hugh Welchman. Zespół zasłynął produkcją „Twój Vincent", pierwszą na świecie pełnometrażową animacją malarską, którą zobaczyło w kinach 6 mln widzów.

Początkowo studio BreakThru Films nakręciło film z aktorami. W „Chłopach" bierze udział plejada polskich gwiazd, m.in. Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Andrzej Konopka, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Robert Gulaczyk, Maciej Musiał, Dorota Stalińska, Julia Wieniawa. W głównej roli – Jagny − występuje Kamila Urzędowska.

Następnie ponad 100 malarzy w czterech studiach w Polsce, na Litwie, w Ukrainie i Serbii malowało olejne obrazy na płótnie, które stały się klatkami kluczowymi w filmie. Artyści do tej pory poświęcili ponad 200 000 godzin pracy.



Film krótkometrażowy im. Lucjana Bokińca – „Warszawa, Holandia”



Reżyseria Ming-Wei Chiang.

Pośród zgiełku dzielnicy Bałuty w Łodzi młody mężczyzna maskuje swoje prawdziwe „ja”, zagubiony w gonitwie dorywczych zajęć. Ostre słowa i wyboiste ulice to wszystko, co wypełnia jego dni. Pewna osoba sprawia jednak, że zaczyna dostrzegać coś więcej. Razem przemierzają miasto na skuterze, dzieląc się posiłkami i chwilami. Nieuchronnie zbliża się dzień pożegnania.



Wyróżnienie w kategorii „Film mikrobudżetowy” – „W nich cała nadzieja”



Reżyseria Piotr Biedroń.

W rzeczywistości postapokaliptycznej Ewa walczy o życie z maszyną wyposażoną w sztuczną inteligencję, która staje się dla niej większym zagrożeniem niż otaczający świat.



Najlepszy film mikrobudżetowy – „Ultima Thule”



Reżyseria i scenariusz: Klaudiusz Chrostowski, producenci: Beata Rzeźniczek, Klaudia Śmieja-Rostworowska, Klaudiusz Chrostowski, Jakub Gierszał.

Młody mężczyzna wyrusza w samotną podróż na najbardziej odizolowaną brytyjską wyspę.



Debiut reżyserski lub drugi film – „Tyle co nic”



Reżyseria: Grzegorz Dębowski

Grupa rolników protestuje pod domem posła, który zawiódł ich oczekiwania.



Profesjonalny debiut aktorski



Paulina Pytlak za film „Święto ognia”.



Charakteryzacja



Aneta Brzozowska za film „Kos”.



Kostiumy



Weronika Orlińska za film „Doppelgänger. Sobowtór”.



Scenografia



Marek Warszewski za film „Doppelgänger. Sobowtór”.



Dźwięk



Marcin Lenarczyk za film „Sny pełne dymu”.



Montaż



Piotr Kmiecik za film „Kos”.



Inne spojrzenie



„Tyle co nic” reż. Grzegorz Dębowski



Drugoplanowa rola kobieca



Kinga Preis „Święto ognia”

Agnieszka Kwietniewska „Tyle co nic”



Drugoplanowa rola męska



Tomasz Schuchardt „Doppelganger. Sobowtór”

Robert Więckiewicz „Kos”



Platynowe Lwy za całokształt twórczości



Scenograf Allan Starski z żoną Wiesławą Starską, laureat Oscara za scenografię do filmu „Lista Schindlera”.



Muzyka



Andrzej Smolik za film „Imago”.



Zdjęcia



Bartłomiej Kaczmarek za zdjęcia do filmu „Doppelgänger. Sobowtór”.



Nagroda Specjalna



„Chłopi”.



Scenariusz

Grzegorz Dębowski za film „Tyle co nic”.



Główna rola kobieca



Lena Góra za „Imago”.



Główna rola męska



Artur Paczesny za film „Tyle co nic”.



Reżyseria



Jan Holoubek za film „Doppelgänger. Sobowtór”.



Srebrne Lwy

Film „Imago”, reż. Olga Chajdas.



Złote Lwy



„Kos”, reżyseria Paweł Maślona.

