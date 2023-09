Premiera filmu „Teściowie 2”. Zobaczcie, jak wyglądały gwiazdy

W wydarzeniu udział wzięli twórcy filmu „Teściowie 2", m.in Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Adam Woronowicz, Eryk Kulm jr oraz Andrzej Zieliński. Na różowym dywanie pojawili się również: Katarzyna Warnke, Maciej Zień i Magdalena Lamparska. Premierę poprowadziła Agnieszka Woźniak-Starak.

Zobaczcie, jakie stylizacje wybrały na tę okazję gwiazdy filmu:

Galeria:

Premiera filmu „Teściowie 2”. Zdjęcia gwiazd na czerwonym dywanie

O czym opowiada film „Teściowie 2"?

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie... o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

„Teściowie 2" to komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto wychodzić za mąż.

Na planie filmu „Teściowie 2" ponownie spotkali się Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Adam Woronowicz i Ewa Dałkowska. Do obsady dołączyli Eryk Kulm jr oraz Andrzej Zieliński. Za scenariusz filmu, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Marek Modzelewski, za reżyserię Kalina Alabrudzińska.

Kiedy premiera filmu „Teściowie 2”?

„Teściowie 2" już od piątku 15 września w kinach w całej Polsce..

