Sanah nagrała piosenkę do „Akademii Pana Kleksa”. Zobaczcie teledysk!

„Jestem Twoją Bajką” to pierwszy utwór promujący film „Akademia Pana Kleksa”. Do piosenki wykonywanej przez sanah powstał wyjątkowy, baśniowy teledysk, w którym artystka zabiera nas w podróż do najodleglejszych zakamarków naszej pamięci; w świat wyjątkowych, emocjonalnych przeżyć.

Sanah nagrała piosenkę do „Akademii Pana Kleksa”

Nieco starsi widzowie piosenkę „Jestem Twoją Bajką” znają już z wykonania Zdzisławy Sośnickiej, ale dla większości młodszego pokolenia prawdopodobnie będzie to pierwsza styczność z tym utworem. W każdej z wersji wzruszający tekst i baśniowy nastrój przywołują na myśl najpiękniejsze dziecięce wspomnienia. To muzyczny wehikuł, który na kilka minut przenosi do beztroskich czasów: „(…) zabaw, myśli i słów. Pierwszych radości i pięknych snów”.

Nowa wersja filmu „Akademia Pana Kleksa”

„Akademia Pana Kleksa” to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności.

Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę.

Twórcy podkreślili, że ważnym elementem filmu jest aspekt edukacyjny. Akademia Pana Kleksa będzie szkołą międzynarodową, w której uczyć się będą dzieci z całego świata.

– Robimy film dla dzieci, nie namawiamy szkół, żeby chodziły do kin, bo to jest lektura. Chcemy, żeby oglądały go dwa trzy razy, bo to świetna rozrywka. Aspekt edukacyjny, który proponujemy jest tak samo nowoczesny i nowatorski jak cała ta produkcja – mówi reżyser i producent filmu Maciej Kawulski.