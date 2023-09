Gelner zażartował z Jana Pawła II? Prowadzący złapał się za głowę

Serial „Szadź” doczekał się już trzech sezonów. Ostatni z nich jednak był dostępny tylko na platformie Player. Pierwszy z odcinków najnowszej serii wyemitowano 3 września 2023 roku. W studio śniadaniówki pojawił się Bartosz Gelner, który wciela się w główną rolę oraz Piotr Trojan, który dołączył do obsady.

Trzeci sezon „Szadzi”

W role główce wcielają się Maciej Stuhr (Piotr Wolnicki) i Aleksandra Popławska (Agnieszka Polkowska). Na ekranie zobaczymy też Magdalenę Popławską, Annę Cieślak czy Jowitę Budnik. W sezonie, który już możemy oglądać w TVN, seryjny morderca zaszywa się w małej wsi. Mała i zżyta społeczność traktuje go jednak z rezerwą. W kolejny ciemny charakter wciela się Piotr Trojan. Grany przez niego Maciek też ma trochę na sumieniu.

Bartosz Gelner jednym żartem uderzył w edukację i Jana Pawła II

O produkcji prowadzącym „Dzień Dobry TVN” opowiedzieli Bartosz Gener i Piotr Trojan. – Gramy w górach. Nagle pojawiamy się w zupełnie innym świecie, gdzie mieszkańcom nie podoba się, że zjawia się Piotr Wolnicki. Ale cieszymy się, że kończymy czwartym sezonem. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść – powiedział Bartosz Gelner.

Damian Michałowski poprosił aktorów, by zachęcili widzów do śledzenia losów bohaterów trzeciego sezonu „Szadzi”. – Zapraszamy drogich widzów „Dzień Dobry TVN” na serial „Szadź 3” dzisiaj o... – zaczął Piotr Trojan.

Na zaskakujący żart pozwolił sobie Gelner. – Dzisiaj o 21.35, prawie 21.37. Tuż przed szkołą. Aby mieć czarne myśli w stosunku do edukacji – rzucił. To nie umknęło prowadzącym. Damian Michałowski złapał się za głowę i przyznał, że żałuje, że o to poprosił. Przypomnijmy, że 21.37 to godzina śmierci Jana Pawła II.

