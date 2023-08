Książę Harry i Meghan Markle przygotują nowy projekt. Do tej pory czegoś takiego nie robili

Książę i księżna Sussex zakupili prawa do powieści „Meet Me at the Lake” autorstwa Carley Fortune. Książka, będąca połączeniem literatury obyczajowej i romansu, trafiła do księgarń w maju tego roku i od tego czasu utrzymuje się na szczycie listy bestsellerów. Według „The Sun” Harry i Meghan nabyli prawa do ekranizacji książki od wydawnictwa nawet zatrzy miliony funtów.

Meghan Markle i książę Harry wyprodukują fabułę

Informację o tym, że książę Harry i Meghan pracują nad ekranizacją powieści dla Netflixa potwierdziła w rozmowie z Fox News Digital autorka. – Jestem bardzo podekscytowana współpracą z Netflixem i Archewell w celu przeniesienia „Meet Me at the Lake” na ekran – powiedziała Carley Fortune. – Historia miłosna Willa i Fern jest mi bliska i nie wyobrażam sobie bardziej idealnego partnerstwa – dodała. Ani Archewell ani Netflix na razie nie skomentowali tych doniesień.

Historia opowiada o trzydziestokilkuletniej kobiecie, która znajduje miłość po tragicznej stracie matki, która zginęła w wypadku samochodowym. Główna bohaterka powieści wraca do kanadyjskiego kurortu nad jeziorem, aby wymyślić plan na swoje życie i los ponownie stawia jej na drodze dawno temu utraconą miłością – Willa.

Powieść odbiciem losów pary książęcej

Fox News zwraca uwagę, że fabuła „Meet Me at the Lake” przypomina los księcia Harry'ego. Jego matka księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w 1997 roku. Syn króla Karola III i Meghan Markle poznali się po trzydziestce, kiedy aktorka grała w serialu „Suits”, realizowanym w Kanadzie.

W ubiegłym roku Netflix opublikował dokument „Harry i Meghan”, w którym para szczegółowo opisała swoje życie w rodzinie królewskiej. W 2020 roku Sussexowie podpisali z firmą wieloletni kontrakt, który zakładał wyprodukowanie licznych treści takich jak seriale dokumentalne, filmy dokumentalne czy programy dla dzieci.

