Treat Williams zginął w wypadku motocyklowym. Policja ujawnia szczegóły

Treat Williams zmarł 13 czerwca 2023 roku. Legendarny aktor, jadąc motocyklem, zderzył się z samochodem osobowym. 71-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Nowym Jorku, ale nie udało się go uratować.

Treat Williams nie żyje

Informację o śmierci Treat Williams najpierw potwierdził agent aktora, a później oświadczenie przekazała rodzina artysty. „Treat był pełen miłości do swojej rodziny, do swojego życia i do swojego rzemiosła, i był naprawdę na szczycie we wszystkim. … Do wszystkich jego fanów, proszę, wiedzcie, że Treat doceniał was wszystkich i proszę, nadal miejcie go w swoich sercach i modlitwach” – mogliśmy przeczytać.

Policja wskazuje winnego śmierci Treata Williamsa

Już kilka dni po tragicznym wypadku straż pożarna wstępnie przekazała, że do zderzenia doszło prawdopodobnie dlatego, że to kierowca samochodu nie zauważył Williamsa. Teraz te informacje w oficjalnym komunikacie przekazała policja. 35-letni kierowca Hondy Ryan M. Koss. miał dopuścić się „rażących niedbałości”. Wjechał na drogę, ale nie zasygnalizował tego manewru, co doprowadziło do wypadku, a w konsekwencji do śmierci Treata Williamsa.

Ryan M. Koss samodzielnie zgłosił się na policję. Termin rozprawy wyznaczono na 25 października 2023 roku.

Treat Williams – kim był?

Treat Williams urodził się w 1951 roku. W latach 70. występował na Broadwayu. Na wielkim ekranie zadebiutował w 1975 rolą w thrillerze „Śmiertelny bohater”. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola George'a Bergera w musicalu „Hair”, grana przez niego postać była przywódcą hippisów. Za tę kreację otrzymał nominację do Złotego Globu. Wystąpił także w produkcjach „Dawno temu w Ameryce”, „Nocna zmiana” czy „1941”.

Czytaj też:

Książę Harry nie będzie już ambasadorem firmy, którą założył. „Stał się piorunochronem dla negatywnego PR”Czytaj też:

Zmarła 39-latka promująca radykalne diety. Jadła tylko kiełki i owoce