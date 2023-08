„Teściowie 2” ze zwiastunem! Na ekranie Ostaszewska, Kuna i Woronowicz

„Teściowie” powracają w wielkim stylu. Na ekranie ponownie ujrzymy Maję Ostaszewską, Izabelę Kunę i Adama Woronowicza. Do obsady dołączył Eryk Kulm Jr., który wcieli się w kontrowersyjną postać.

„Teściowie 2”. Hit komediowy powraca

Podczas jednego wieczoru mało się nie pozabijali – co wydarzy się w trakcie trzydniowego pobytu w nadmorskim hotelu? Poza stałą obsadą pojawi się też kilka nowych postaci. Za reżyserię „Teściów 2” odpowiada Kalina Alabrudzińska. Do sieci właśnie trafił zwiastun produkcji. O produkcji opowiedziała Maja Ostaszewska, która wciela się w jedną z głównych ról.

– Bardzo lubię komedie. Uważam, że te inteligentne nie ogłupiają, tylko dają oddech. Dystans. Śmiech jest jak lekarstwo, wentyl dla napięć, stresów. W przypadku „Teściów 2” podczas seansu oczywiście się śmiejemy, jest zabawnie, ale po przychodzi refleksja. Marek Modzelewski, autor scenariusza obu części w lekkiej formie pokazuje także nasze okropne cechy, jak potrafimy być zakłamani. Pokazuje zarówno nasze narodowe przywary, jak i te indywidualne. Wywraca stereotypowe myślenie o parach. W tej części jest bardzo dużo o hipokryzji, o niedawaniu sobie prawa do tego, żeby po prostu być sobą. Jest tu też silny wątek wyzwalania się kobiet z konwenansu. Od sztucznie narzuconej wizji tego co wypada i na co za późno kiedy jesteśmy dojrzałe. Z ogromną radością wróciłam do „Teściów 2”, to mądra komedia – zdradziła aktorka.

„Teściowie 2” niedługo w kinach. Zobaczcie pierwsze zdjęcia

„Teściowie 2”. Tym razem dojdzie do ślubu?

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

„Teściowie 2” to komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto wychodzić za mąż.

Na planie filmu „Teściowie 2” ponownie spotkali się Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Adam Woronowicz i Ewa Dałkowska. Do obsady dołączyli Eryk Kulm jr oraz Andrzej Zieliński.

Film trafi do kin już 15 września 2023 roku.

