Billie Eilish nagrała piosenkę do „Barbie”! Gwiazda sama wyreżyserowała klip do utworu

Laureatka Oscara, Złotego Globu oraz siedmiu nagród Grammy Billie Eilish prezentuje utwór „What Was I Made For?” z soundtracku do wyczekiwanego filmu „Barbie” (scenariusz i reżyseria: Greta Gerwig). Billie wyreżyserowała oficjalny klip do piosenki. W filmie w rolach głównych występują Margot Robbie oraz Ryan Gosling.

Billie Eilish nagrała piosenkę do filmu „Barbie”

Billie Eilish napisała i skomponowała „What Was I Made For?” z FINNEASEM, który jest także producentem utworu. Kameralny i poruszający utwór to muzyczna ilustracja kluczowych scen w filmie. Pięknie i znacząco podkreśla najważniejsze przesłania, jakie twórcy zawarli w „Barbie”. Do utworu powstał teledysk wyreżyserowany przez Eilish.

Billie Eilish to jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Artystka pobiła mnóstwo rekordów i przeszła do historii jako najmłodsza artystka, która otrzymała nominacje i wygrała w kluczowych kategoriach podczas rozdania Grammy – w trakcie 62. Ceremonii zdobyła statuetki w kategoriach Najlepszy nowy artysta, Album roku, Nagranie roku, Utwór roku oraz Najlepszy album wokalny pop. Jest także najmłodszym wykonawcą, który napisał i nagrał oficjalną piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie – „No Time To Die”. Za utwór otrzymała Oscara.

„Barbie” – kiedy premiera?

„Barbie” to opowieść o Barbie Land – miejscu idealnym, o ile nie przechodzisz właśnie poważnego kryzysu egzystencjalnego. Lub jesteś Kenem. Premiera filmu zaplanowana jest na 21 lipca 2023. Za reżyserię odpowiada Greta Gerwig, a w filmie pojawia się plejada gwiazd: Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Isaa Rae, Rhea Perlman i Will Ferrell. Scenariusz napisali Greta Gerwig oraz Noah Baumbach.

