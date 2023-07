Kolejna część „Mission: Impossible” już w weekend. Poprzednie części dostępne są w Canal+

„Mission: Impossible” to ceniona seria amerykańskich filmów sensacyjnych powstałych na podstawie serialu telewizyjnego o tym samym tytule. Wszystkie dotychczasowe filmy wyprodukował Tom Cruise, który wcielił się również w postać głównego bohatera. Produkcje ukazują przygody Ethana Hunta, członka Impossible Mission Force, który w każdej z części decyduje się podjąć skrajnie trudne i niebezpieczne misje. W serwisie Premiery Canal+ można znaleźć wszystkie sześć wcześniejszych filmów z serii.

Wielki suckes „Mission: Impossible”

Seria „Mission: Impossible” to 18. najbardziej dochodowa seria filmów wszech czasów. Na całym świecie zarobiła ponad 3,5 miliarda dolarów. Wymieniana jest jako jedna z najlepszych jak dotąd serii filmów akcji.

Najnowsza część – „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” będzie mieć premierę już w nadchodzący weekend. Dla polskich widzów jest wyjątkowa – film zaczyna się od sceny z Marcinem Dorocińskim. Zdjęcia zaczęły powstawać już 6 września 2020 roku, a w trakcie kręcenia wielokrotnie były przerywane z powodu pandemii COVID-19.

Powstaną kolejne części „Mission: Impossible”?

„Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” zostało podzielone na dwie części. Druga z nich pojawi się w kinach w czerwcu 2024 roku. To jednak nie koniec. Tom Cruise wyraził zainteresowanie kontynuowaniem kręcenia kolejnych filmów jako Ethan Hunt. Aktor nie tylko wciela się w głównego bohatera, ale także jest producentem.

W serwisie Premiery Canal+ można znaleźć wszystkie sześć wcześniejszych filmów z serii „Mission: Impossible”. Warto je sobie przypomnieć przed premierą kolejnej produkcji z Tomem Cruisem.

„Mission: Impossible”



Ethan Hunt, tajny agent, zostaje wrobiony w śmierć członków swojego zespołu, po tym, gdy jako jedyny przeżywa walkę o dyskietkę zawierającą informacje na temat wszystkich agentów amerykańskich działających w Europie Wschodniej. Aby odkryć prawdę, kto odpowiada za tę zbrodnię, Ethan będzie musiał pokonać na swojej drodze rządowych wysłanników, którzy nie spoczną, póki go nie zlikwidują.



„Mission: Impossible II”



Złowrogo nastawiony do świata Sean Ambrose, wykrada groźnego wirusa i planuje wywołać epidemię na całym świecie. Epidemię, która pochłonie miliony niewinnych ludzi. Do przeciwstawienia się mu zostaje wezwany agent specjalny Ethan Hunt, który musi przerwać swój urlop i wyruszyć do Sydney z misją powstrzymania wroga. Czy odważny i sprytny agent zdoła na czas uratować ludzkość przed zagładą?



„Mission: Impossible III”



Gdy Ethan Hunt rezygnuje z pełnienia czynnej służby agenta i chce skupić się na szkoleniu swoich przyszłych następców, los ma wobec niego inne plany. Zmuszony przez przełożonych do powrotu do służby, musi stawić czoła najokrutniejszemu przeciwnikowi w swojej karierze - bezwzględnemu handlarzowi bronią - Ovenowi Davianowi. Zadanie może nie byłoby takie trudne, gdyby nie fakt, że Hunt musi odbić z rąk gangstera jedną ze swoich byłych uczennic.



„Mission: Impossible – Ghost Protocol”



Agent specjalny Ethan Hunt wraz z resztą zespołu IMF zostaje oskarżony o zamach terrorystyczny na Kreml. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że wraz ze wprowadzeniem w życie przez prezydenta specjalnego rozporządzenia - „Ghost Protocol” - zostaje pozbawiony wsparcia i środków, aby oczyścić dobre imię swojej agencji i uniemożliwić kolejny atak wrogowi. Czy Hunt ponownie zdoła uratować świat i udowodnić swoją niewinność?



„Mission: Impossible – Rogue Nation”



Po zamknięciu rządowej jednostki IMF, agent Ethan Hunt i jego elitarny zespół zostają na lodzie, pozostawieni sami sobie w walce przeciwko zbuntowanym i wysoko wyspecjalizowanym agentom – Syndykatowi, którzy są zdeterminowani, aby wprowadzić swój własny porządek na świecie. By zapobiec globalnemu zagrożeniu, Hunt nie mając wyjścia, będzie musiał zebrać starą gwardię, by stawić czoła groźnemu wrogowi. Czy będzie mógł zaufać swoim wszystkim towarzyszom?



„Mission: Impossible – Fallout”



Po upływie dwóch lat od schwytania przez agenta specjalnego Ethana Hunta i jego zespół przywódcy Syndykatu – Salomona Lane’a, nowym zadaniem IMF jest ściganie organizacji o nazwie Apostołowie. Kiedy wszystko już jest na dobrej drodze i po nieudanej akcji w Berlinie, Ethan jest bliski odzyskania skradzionego rosyjskiego plutonu i złapania wszystkich członków tajnej organizacji, okazuje się, że ceną przetargową powodzenia tej misji jest wolność Salomona Lane’a…Czytaj też:

