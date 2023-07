Seweryn, Koleśnik i Trojan w „Ukrytej sieci”. Kiedy premiera?

„Ukryta sieć” to najnowszy film twórców „Sali samobójców. Hejter", na podstawie prozy Jakuba Szamałka. W głównych rolach zobaczymy Magdalenę Koleśnik, Piotra Trojana i Andrzeja Seweryna. Po pierwszych pokazach wiadomo już, że „Koleśnik rozsadza ekran", a film to „najlepsza ekranizacja polskiego thrillera od lat".

„Ukryta sieć” – ekranizacja powieści Jakuba Szamałka

Niemal trzy lata temu ogłoszono, że pierwszy tom bestsellerowej trylogii Jakuba Szamałka w końcu zostanie zekranizowany. Wiadomość wywołała ogromne poruszenie w sieci. Fani pisarza, kina gatunkowego i gracze, którym Szamałek znany jest jako scenarzysta gier „Wiedźmin" i „Cyberpunk 2077", zastanawiali się, jak ta mocna książka zostanie przeniesiona na język filmu.

Młoda dziennikarka Julita Wójcicka prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci telewizyjnego celebryty. Uważa, że to co służby kwalifikują jako nieszczęśliwy wypadek, w rzeczywistości było precyzyjnie zaplanowaną zbrodnią. Każdy krok, który zbliża Julitę do odkrycia prawdy, ściąga na nią śmiertelne niebezpieczeństwo. Ktoś ją obserwuje, zna jej najbardziej wstydliwe tajemnice, wyprzedza jej każdy ruch. Aby nie stać się kolejną ofiarą Julita musi wniknąć w ukrytą sieć cyber powiązań i odkryć tajemnice, których być może wolałaby nie poznać.

W rolach głównych w „Ukrytej sieć” zobaczymy, m. in.: Magdalenę Koleśnik („Inni ludzie”, „Sweat”, serial „Kruk”), Andrzeja Seweryna („Ostatnia rodzina”, „Ziemia obiecana”, „Różyczka”), Piotra Trojana („Johnny”, „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „Wszystkie nasze strachy”) i Mikołaja Grabowskiego („Żeby nie było śladów”, „Pręgi”, „Uwikłanie”).

Premiera filmu 1 września 2023 roku.

