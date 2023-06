Stanowski udaje gwiazdora Bollywood. Nakręcił zwiastun filmu z Pazurą i Fabijańskim

Wszystko zaczęło się kiedy Krzysztof Stanowski postanowił na własną rękę sprawdzić, czy Natalia Janoszek faktycznie zrobiła w Bollywood tak wielką karierę, jak mówi. Ostatecznie miało się okazać, że celebrytka w Bollywood nie jest żadną gwiazdą. Stanowski oskarżył ją zmyślenie swoich sukcesów. Stwierdził, że nie zagrała w tylu filmach, a o jej nagrodach nikt nie słyszał.

Celebrytka początkowo nie komentowała tych doniesień, po czasie jednak zagroziła, że zamierza pozwać Stanowskiego. Natalia Janoszek opublikowała na swoim instagramowym profilu długie oświadczenie. Stwierdziła w nim, że Krzysztof Stanowski minął się z prawdą. Gwiazdor nie przejął się jednak tą groźbą i wciąż kpi z 33-latki w mediach społecznościowych.

Stanowski parodiuje karierę w Bollywood. Pokazał zwiastun z Pazurą i Fabijańskim

Krzysztof Stanowski udał się w podróż do Indii, gdzie pokazywał przypadkowym zdjęcie Natalii Janoszek i pytał, czy aktorka jest im znana. Wszystkie relacje znalazły się nie tylko w mediach społecznościowych celebryty, ale także na Kanale sportowym. Teraz Stanowski posunął się jeszcze dalej. W rozmowie z kolegami ze wspomnianego kanału opowiadał o swojej zmyślonej karierze oraz luksusach, na które może liczyć w Indiach. Celebryta mówił o tym, że jako gwiazda tamtejszej kinematografii pojawił się w indyjskim „Tańcu z gwiazdami”. Pochwalił się też zmyśloną nagrodą – indyjskim lwem. Prezenter założył też instagramowe konto pod nickiem khris_stan_khan_bollywood, w ciągu paru dni zaczęło je obserwować 80 tys. osób.

Wygląda na to, że Krzysztof Stanowski na dobre postanowił zająć się swoją karierą aktorską. Do sieci trafił zwiastun rzekomego bollywoodzkiego filmu „Chicken Curry Love”. Co ciekawe, poza hinduskimi aktorami, w zapowiedzi produkcji możemy też zobaczyć Cezarego Pazurę czy Sebastiana Fabijańskiego.

Stanowski przyznał też, że mimo sądowego zakazu publikacji informajci o Natalii Janoszek zamierza ujawnić kolejny materiał. Według gwiazdora prawda o rzekomej karierze Janoszek w tamtejszych filmach jest dla niej jeszcze mniej korzystna niż początkowo zakładał. – W ten czy inny sposób wkrótce ukaże się materiał na jej temat, bo po to pojechałem do Mumbaju i nie tylko. Po fakty. I czy jej się to podoba, czy nie, ja te fakty ujawnię – zapowiedział.

Obecnie dziennikarz wrócił już do Polski, a na lotnisku przywitała go rzesza fanów.

