„Killers of the Flower Moon” Martina Scorsese z pierwszym zwiastunem!

Scenariusz do filmu „Killers of the Flower Moon” stworzył sam Scorsese przy współpracy z Erikiem Rothem („Forrest Gump”, „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”) i oparty jest na bestsellerowej książce non-fiction z 2017 roku, autorstwa Davida Granna.

Książka „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth FBI” koncentruje się na serii morderstw w Oklahomie wśród Osagów w latach 20. XX wieku, popełnionych po tym, jak odkryto ropę na zajmowanych przez nich ziemiach. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.

W filmie występują Leonardo DiCaprio, który jest także producentem, wraz z Robertem De Niro, Jesse Plemonsem, Lily Gladstone, Brendanem Fraserem i Johnem Lithgowem. To siódma współpraca Scorsese i DiCaprio oraz jedenasta współpraca Scorsese i De Niro.

„Killers of the Flower Moon”. Kiedy premiera?

Film ma budżet ponad 200 mln dolarów i to największa kwota, jaką kiedykolwiek wydano na film nakręcony w Oklahomie. „Killers of the Flower Moon” będzie miał premierę na 76. Festiwalu Filmowym w Cannes w maju 2023 roku.

„Killers of the Flower Moon” trwać ma 3 godziny i 26 minut i jest nieco krótszy niż ostatni film Scorsese, „Irlandczyk”, który trwał 3 godziny i 29 minut.

Jego premiera kinowa zaplanowana jest na 6 października 2023 roku. Tytuł pojawi się też na platformie streamingowej Apple TV+.

