Alec Baldwin świętuje ostatni dzień na planie filmu „Rust”. Aktor zgolił brodę

Zdjęcia do filmu „Rust” wznowione zostały pod koniec kwietnia, półtora roku po tym, jak zginęła Hutchins, kiedy rekwizyt, trzymany przez Baldwina, wystrzelił. Z raportu „NYT” wynika, że kwestią broni na planie po tym, jak prace nad nim zostały wznowione, zajął się Andrew Wert, który pracował wcześniej przy filmach „Witaj w klubie” i „Pojedynek”. Za każdym razem, gdy przynosił on broń na plan, zapewniał wszystkich obecnych, że jest ona zaprojektowana w taki sposób, aby nie mogła strzelać. Większość atrap wykonanych była z gumy i drewna. Nową autorką zdjęć do filmu została Bianca Cline, a mąż Hutchins dołączył jako producent wykonawczy. Jednocześnie trwały prace nad dokumentem o życiu Hutchins i procesie kończenia filmu po jej śmierci.

Baldwin zakończył pracę na planie filmu „Rust”

„Boże, jak dobrze zgolić brodę” – napisał Baldwin we wtorek 16 maja na Instagramie. Patrick Scott McDermott, z którym aktor współpracował przy filmie, dodał w komentarzu: „Ostatni dzień Aleca. Będę tęsknić”. Kilka miesięcy wcześniej Baldwin zamieścił fotkę z McDermottem, pisząc: „Ostatni dzień na planie »Rust« z tym facetem. Bardzo utalentowany aktor i uroczy młody człowiek ze świetlaną przyszłością. Moja miłość dla ciebie”.

Po długim dochodzeniu prowadzonym przez władze Nowego Meksyku, Baldwinowi postawiono dwa zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci 31 stycznia 2023 roku. Miesiąc później aktor nie przyznał się do winy, a w kwietniu prokuratorzy wycofali wszystkie zarzuty przeciwko niemu. Wciąż toczy się postępowanie przeciwko zbrojmistrzowi „Rusta”, Hannah Gutierrez-Reed, która ma stawić się na wstępnej rozprawie w sądzie w Nowym Meksyku 9 sierpnia tego roku.

Smierć Halyny Hutchins na planie filmu „Rust”

Przypomnijmy, 21 października 2021 roku na planie filmu „Rust” Joela Souzy doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Alec Baldwin, czołowy aktor produkcji, znany też z obrazów takich jak „Sok z żuka”, „Polowanie na Czerwony Październik” czy „Tramwaj zwany pożądaniem”, przypadkowo postrzelił dwie osoby – operatorkę i reżysera. 42-letnia Halyna Hutchins zmarła na miejscu. Souza krótko po tym zdarzeniu opuścił szpital w stabilnym stanie.

