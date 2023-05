Najpopularniejsze w Polsce filmy na Netflix. Co wybieramy najczęściej?

Oto lista 10 filmów, które najchętniej wybierają teraz na Netflix widzowie w Polsce. Sprawdź, co warto zobaczyć, biorąc pod uwagę statystyki dotyczące oglądalności.

10. „Johnny”



Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.



9. „Kryptonim: Polska”



Dwa zwalczające się środowiska, dwa przeciwstawne pomysły na życie, a w tym wszystkim ona i on... I miłosne uczucie wystawione na największą próbę.



8. „Przewodnik po miłości”



Amerykańska agentka biura podróży trafia do Wietnamu, gdzie pewien beztroski przewodnik otwiera jej oczy na piękno pełnego przygód życia.



7. „Głodni”



Dla utalentowanej młodej kucharki, której specjalnością jest street food, praktyka u okrytego złą sławą, bezwzględnego szefa kuchni okazuje się ciężką szkołą życia.



6. „Niezręczny weekend”



Weekend mający upamiętnić zmarłego przyjaciela przybiera kłopotliwy obrót, gdy zaskakujący gość doprowadza do konfliktów w zżytej grupie znajomych.



5. „Psi patrol”



Bohaterskie psy wraz z chłopcem ratują świat.



4. „Oko”



Po operacji przeszczepu rogówki Sydney zaczyna widzieć dziwne rzeczy.



3. „Dorwać Cartera”



Jack, egzekutor długów z Las Vegas, wraca do rodzinnego Seattle na pogrzeb brata i zaczyna podejrzewać, że nie był to zwyczajny wypadek



2. „Gorzko, gorzko!”



Podrywacz zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej nieznajomej. Nawet jeśli ta, już za dwa tygodnie, ma stanąć na ślubnym kobiercu, by powiedzieć "tak" innemu facetowi.



1. „Alias”



Zatwardziały agent wywiadu przechodzi trudny test moralności, gdy przenika do grupy przestępczej i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z synkiem jej szefa.Czytaj też:

