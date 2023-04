Premiery kinowe na piątek 21 kwietnia. Nie tylko „Bo się boi”

W polskich kinach od dziś oglądać możemy wyczekiwany film Ari'ego Astera „Bo się boi” z Joaquinem Phoenixem w głównej roli. Ponadto na dużym ekranie obejrzymy ciekawą pozycję „Suzume” czy nowy „Czarodziejski flet”. Sprawdźcie, czy coś zachęci was do pójścia do kina, przeglądając naszą listę.

Kinowe premiery w piątek 21 kwietnia

„Bo się boi”



To pełna czarnego humoru opowieść o mężczyźnie, który panicznie boi się wszystkiego. Jednak telefon od matki zmusi go do wyruszenia w epicką podróż, która okaże się wspaniałą przygodą, dzięki której pokona swoje najgłębiej skrywane lęki.



„Martwe zło: Przebudzenie”



Opowieść o dwóch zranionych siostrach, których spotkanie przerywa pojawienie się opętanych demonów.



„Suzume”



Gdy niebo zmienia kolor na czerwony, a ziemia drży, Japonia staje na krawędzi katastrofy. Ale jedna zdeterminowana nastolatka, Suzume, wyrusza w misję, aby ocalić swój kraj. Potrafi dostrzec nadprzyrodzone siły, których inni nie widzą, więc to od niej zależy, czy uda się jej zamknąć tajemnicze drzwi siejące chaos w całym kraju. Suzume czeka niebezpieczna podróż, podczas której los kraju spoczywa na jej barkach.



„Braty”



Filip wchodzi w dorosłość u boku swojego starszego brata.



„Roving Woman”



Sara po burzliwej awanturze z chłopakiem traci dom i środki do życia. Zdesperowana kradnie samochód, który staje się jej jedynym schronieniem. Odkrywając jego zawartość, zakochuje się we właścicielu pojazdu i postanawia go odnaleźć. Wyrusza w podróż przez amerykańskie pustkowia, która pozwoli jej przewartościować życiowe pragnienia i priorytety.



„Czarodziejski flet”



Siedemnastoletni Tim Walker otrzymuje stypendium do znanej austriackiej szkoły muzycznej. Tam odkrywa zapomniany od stuleci portal, który przenosi go w fantastyczny świata „Czarodziejskiego fletu” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Czytaj też:

Piątkowe nowości na Netflix. Pięć nowych i dobrych tytułówCzytaj też:

QUIZ na piątek. Pamiętasz te programy?