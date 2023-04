Angelina Jolie i Halle Berry razem w filmie akcji typu „Bond kontra Bourne”

Jolie i Berry będą produkować film wraz z Holly Jeter – partnerem produkcyjnym Berry – Jeffem Kirschenbaumem i Joe Rothem. Roseanne Liang („Obcy pasażer”) ma wyreżyserować film na podstawie scenariusza Scotta Mosiera („Sprzedawcy” i „Szczury z supermarketu”), który wraz z twórczynią będzie również producentem wykonawczym.

Chociaż dokładne szczegóły fabuły nie zostały jeszcze ujawnione, osoby zaznajomione z produkcją przekazały dziennikarzom Deadline, że będzie to produkcja typu „Bond kontra Bourne”.

Co robią teraz aktorki?

Berry pracuje obecnie z Jeterem nad filmem „Never Let Go”. Z kolei jeden z nadchodzących filmów 47-letniej Jolie to „Maria”, w którym zagra śpiewaczkę operową Marię Callas w biograficznej produkcji. Reżyserem tytułu jest Pablo Larrain, znany ze „Spencer”. Film będzie oparty na prawdziwych relacjach i ma opowiadać burzliwą, piękną i tragiczną historię słynnej śpiewaczki operowej, odtworzoną na nowo podczas jej ostatnich dni w Paryżu lat 70. Scenariusz napisał nominowany do Oscara Steven Knight, a brat Larraina, Juan de Dios Larrain, wyprodukuje biografię.

