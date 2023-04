Ciekawostki o filmie „Znachor”. Tego możecie nie wiedzieć o kultowym tytule

Film Jerzego Hoffmana z 1981 roku bez wątpienia można zaliczyć do klasyków polskiej kinematografii. Mimo że Polacy w większości znają go na pamięć, to przy okazji każdych świąt – zarówno Bożego Narodzenia jak i Wielkanocy, przyciąga przed telewizory tłumy.

Nic więc dziwnego, że stacje telewizyjne uwzględniają go w świątecznej ramówce, jak coś oczywistego. Podczas tegorocznej Wielkanocy widzowie będą mieli aż 11 (!) szans, żeby zobaczyć dzieło Jerzego Hoffmana.

Produkcja z Jerzym Bińczyckim i Anną Dymną została okrzyknięta „narodowym wzorcem melodramatu”. Chociaż nie miała łatwych początków, to obecnie trudno wyobrazić sobie osobę, która nie oglądała chociaż fragmentu obrazu.

„Znachor” – opis fabuły

Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę. Film powstał na podstawie kultowej powieści „Znachor” Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

„Znachor” – legenda polskiego kina w nowej wersji na Netflix

Jakiś czas temu platforma Netflix zapowiedziała nową wersję „Znachora”. W odświeżonej odsłonie zobaczymy Leszka Lichotę i debiutującą w pierwszoplanowej roli w filmie Marię Kowalską. Reżyserem jest debiutujący w filmie fabularnym Michał Gazda, autorami scenariusza są Marcin Baczyński i Mariusz Kuczewski, a za zdjęcia odpowiedzialny jest Tomasz Augustynek. Producentką filmu jest Magdalena Szwedkowicz. Premiera zaplanowana jest na drugą połowę 2023 roku.

Ciekawostki o filmie „Znachor”

Film „Znachor” jest świetnie znany, jednak na pewno nawet najwięksi fani, nie wiedzą o nim wszystkiego. Poniżej kilka ciekawostek dla koneserów kina.

Książka „Znachor” Tadeusza Dołęgi-Mostowicza początkowo była napisana jako scenariusz filmowy. Po dwukrotnym odrzuceniu przez producentów autor postanowił przerobić swoje dzieło na powieść.



Rolę hrabiego Leszka Czyńskiego odrzucili Daniel Olbrychski i Piotr Garlicki.



Ekranizacja książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza stworzona przez Jerzego Hoffmana nie była pierwszą. W 1937 roku Michał Waszyński nakręcił tę opowieść według swojego pomysłu.



Chore nogi, które miał bohater grany przez Artura Barcisia, nie należały do aktora. Jako dubler posłużył mężczyzna, który w rzeczywistości był chory.



Zdjęcia realizowano w Bielsku Podlaskim, pałacu w Radziejowicach, młynie wodnym w Skolimowie, Piekarach (gmina Piątek) oraz Łodzi.



W wersji „Znachora”, która zyskała największą popularność, wykorzystano motocykl tej samej marki, co w pierwszej ekranizacji – Ardie. Filmowcom udało się go znaleźć na złomowisku i zrekonstruować.



Sklep, w którym pracowała filmowa Marysia, istniał naprawdę i znajdował się w Bielsku Podlaskim.



Mimo że początkowo krytycy traktowali film Hoffmana z dużą pobłażliwością, to zgromadził w kinach około 5,7 miliona widzów. Czytaj też:

