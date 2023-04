Filmy familijne idealne na świąteczny czas. Te tytuły znajdziesz na Netflix

„Magiczna słonica”



Zdeterminowany chłopiec przyjmuje wyzwanie króla, aby wykonać trzy niemożliwe zadania w zamian za magiczną słonicę — i szansę dogonienia swojego przeznaczenia.



„Spirited Away: W krainie Bogów”



Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.



„Mitchellowie kontra maszyny”



Życie pewnej nietypowej rodziny staje na głowie, gdy wszyscy trafiają w sam środek apokalipsy robotów i niefortunnym trafem stają się ostatnią nadzieją ludzkości.



„Poczujcie rytm”



Po niepowodzeniu na Broadwayu egocentryczna tancerka wraca do rodzinnego miasta i rozpoczyna treningi z grupą niesfornych tancerek przygotowujących się do zawodów.



„Chupa”



Podczas wizyty w Meksyku samotny chłopiec zaprzyjaźnia się z mitycznym stworzeniem mieszkającym na ranczu jego dziadka, co staje się początkiem wspaniałej przygody.



„Matylda”



Posiadająca nietypowe umiejętności Matylda idzie do szkoły, gdzie poznaje demoniczną dyrektorkę i dobrotliwą nauczycielkę.



„Zaklinacze słoni”



Bomman i Bellie z południa Indii poświęcają życie opiece nad osieroconym słoniątkiem o imieniu Raghu, tworząc rodzinę jak żadna inna.



„Krudowie”



Do prehistorycznego świata przybywa geniusz z rewolucyjnym wynalazkiem, jakim jest... ogień.



„Dzika ekipa”



Te zwierzaki wydają się niebezpieczne, ale tak naprawdę mają złote serca i jeden cel: wyrwać się z niewoli i znaleźć nowy dom.



„Trolle”



Księżniczka Poppy wyrusza w pełną niebezpieczeństw przygodę, żeby uratować przyjaciół i pomóc towarzyszowi odnaleźć radość.



„Wyprawa na Księżyc”



Dziewczyna buduje statek kosmiczny i wyrusza na poszukiwanie legendarnej bogini księżyca.



„Zaginiony pies”



Gdy jego ukochany pies znika, młody mężczyzna wyrusza z rodzicami na niesamowite poszukiwania, aby go odnaleźć i podać mu ratujące życie lekarstwo.



„Piotruś Królik”



Zbuntowany królik stara się wkraść do ogrodu warzywnego należącego do rolnika.



„Piotruś Królik 2: Na gigancie”



Kiedy Piotruś Królik ucieka z ogrodu, odkrywa, że jego złośliwość pomaga mu przetrwać w obcym świecie, ale kiedy zobaczy, że jego rodzina ryzykuje wszystkim, by go odnaleźć, będzie musiał podjąć decyzję: jakim króliczkiem chce być.



„Za duży na bajki”



Waldek walczy o uczestnictwo w wielkim turnieju gamingowym. Pasja do gier okazuje się nie mniej ważna niż siła przyjaźni i miłości.



„Kraina snów”



Młoda dziewczyna wraz z pół-człowiekiem-pół-potworem wyrusza na poszukiwania swojego zaginionego ojca w mistycznej krainie snów.



„Rodzeństwo Willoughby”



Czwórka dzieci porzuconych przez samolubnych dorosłych uczy się, jak dostosować swoje staroświeckie przekonania do współczesnego świata.



„Niespodzianka z lasu”



Po znalezieniu w lesie niemowlęcia dwoje dzieci pragnących uchronić je przed sierocińcem podejmuje się samodzielnej opieki. Wiąże się to z nie lada wyzwaniami.



„Ella zaklęta”



Ella otrzymuje nietypowy urodzinowy prezent - obowiązek posłuszeństwa wobec innych. Kilka lat później dziewczyna wyrusza w podróż, by znaleźć sposób na zdjęcie uroku.



„Mój sąsiad Totoro”



Dwie siostry spędzające wakacje z ojcem na japońskiej prowincji zaprzyjaźniają się z tajemniczymi istotami zamieszkującymi pobliski las.



„Lorax”



Ekranizacja jednej z najpiękniejszych bajek dr. Seussa, twórcy tak wspaniałych i pouczających historii, jak "Horton słyszy Ktosia". Pragnący zdobyć serce wybranki młody chłopak dowiaduje się o Loraxie – nieco zrzędliwym, lecz uroczym stworzeniu, które przemawia w imieniu drzew. Poruszająca opowieść zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.



„Dwóch ojców”



Pod nieobecność mamy nastolatka ucieka z będącej jej domem komuny hipisów i udaje się na poszukiwania ojca, które na zawsze odmienią jej życie. O



„Zakochany wilczek”



Kiedy dwa wilczki z różnych stad zostają porwane, łączą siły, by wrócić do domu.Czytaj też:

