Nowości kwietnia na Canal+. Obejrzymy „Chleb i sól”, „Śubuk” czy „Babilon”

Wśród nowości serwisu Premiery Canal+ znalazły się głośne produkcje, które w ostatnich miesiącach królowały w oscarowych rankingach — „Babilon” z Margot Robbie i Bradem Pittem czy „Duchy Inisherin”, zrealizowane w zapierających dech w piersiach krajobrazach zielonej Irlandii. Dla fanów rodzimego kina uznane przez krytyków i wielokrotnie nagradzane obrazy „Śubuk” oraz „Chleb i sól”. Z kolei dla najmłodszych widzów pełna przygód animacja o mumiach oraz fantastyczna muzyczna adaptacja kultowych książek Bernarda Wabera o krokodylu z Nowego Jorku.

Nowości na Canal+ w kwietniu

„Wielki zielony krokodyl domowy” – już dostępny



Kiedy rodzina Primmów przeprowadza się na Upper East Side w Nowym Jorku, odkrywają, że przyszło im dzielić apartament z… krokodylem! Początkowy szok i strach szybko jednak mijają, gdy okazuje się, że zielony gad to rozśpiewany, pełen gracji lokator, uwielbiający długie kąpiele i kawior. Lyle szybko zaprzyjaźnia się z nowymi domownikami, zwłaszcza z najmłodszym z rodu Johem. Gdy okazuje się, że na krokodyla czyha zły sąsiad, pan Grumps, w obronie przyjaciela Primmowie muszą połączyć siły z właścicielem Lyle'a, Hectorem P. Valenti.



„Śubuk” – już dostępny



Koniec lat 80. W Polsce. Maryśka zachodzi w nieplanowaną ciążę ze sporo starszym milicjantem Darkiem. Mężczyzna chce zmusić młodą dziewczynę do aborcji, ta jednak postanawia urodzić i samotnie wychować dziecko. Gdy chłopiec dorasta coraz wyraźniej widać, że znacznie różni się od rówieśników – jest zamknięty w sobie, a jedyne słowo, jakie wypowiada to „śubuk”. Z czasem lekarze diagnozują u Kuby autyzm, a jego matka rozpoczyna długą i trudną walkę z systemem, biurokracją i bezdusznością, walkę o społeczną akceptację i zrozumienie.



„Babilon” – od 6 kwietnia



Manny, pragnie pracować w Hollywood. W swej drodze do Fabryki Snów trafia na pewne ekstrawaganckie przyjęcie, na którym poznaje piękną blondynkę, Nellie. Dziewczyna, której pomaga przechytrzyć ochronę, dzięki zbiegowi okoliczności zdobywa rolę będącą dla niej przepustką do kariery. Również Manny poznaje na imprezie kogoś (pewnego gwiazdora, amanta, alkoholika), dzięki komu spełnia się jego marzenie o Hollywood.



„Kot w butach: Ostatnie życzenie” – od 6 kwietnia



Okryty niejedną legendą bohaterski Kot popada w emocjonalny kryzys. Okazuje się, że jego dotychczasowe ekstremalne życie nie może trwać wiecznie. Kot w Butach wykorzystał już osiem z dziewięciu żyć i teraz czeka go spokojna emerytura. Nadzieję przywraca jednak mityczne „Ostatnie Życzenie", dzięki któremu możliwe jest odzyskanie utraconych żyć. Kot w Butach wyrusza więc w kolejną podróż.



„Mumie” – od 6 kwietnia



Podczas ekspedycji archeologicznej w Egipcie, lord Silvester Carnaby odnajduje egipski grobowiec. Wśród kilkunastu artefaktów, natrafia na pierścień ślubny. Dzięki temu odkryciu może w końcu zapisać się na kartach historii. Jednak zabranie starożytnej biżuterii sprawia, że jej pierwotny właściciel Thut wyrusza do świata ludzi i postanawia spenetrować współczesny Londyn, by odnaleźć zgubę. Towarzyszą mu młodszy brat Sekhem, ośmioletni chłopiec, pragnący odbudowania pozycji Thuta jako bohatera wyścigów, Croc, mały krokodyl i pupil Sekhema oraz Nefer, która korzysta z okazji, żeby uciec przed niechcianym małżeństwem.



„W trójkącie” – od 7 kwietnia



Przedstawiciele elity wybierają się w rejs luksusowym jachtem. Na pokładzie znajdują się m.in. rosyjski oligarcha z żoną i kochanką oraz para influencerów i modeli Yaya i Carl, a także obsługa z kapitanem, na czele. Ekskluzywna wyprawa zostaje przerwana przez sztorm, podczas którego statek tonie. Kilku pasażerom udaje się przeżyć katastrofę i dopłynąć na bezludną wyspę, gdzie będą musieli wykazać się praktycznymi umiejętnościami, by przetrwać.



„Chleb i sól” – od 12 kwietnia



Tymek, student warszawskiej Akademii Muzycznej wraca do rodzinnej miejscowości podczas wakacji poprzedzających wyjazd na upragnione zagraniczne stypendium. Młody pianista spędza czas z bratem i dawnymi kolegami, którzy przesiadują w osiedlowym kebabie. Okazuje się, że trafił w samo centrum nasilającego się konfliktu pomiędzy miejscowymi a obcokrajowcami.



„M3GAN” – od 13 kwietnia



Gemma pracuje jako programistka w firmie produkującej zabawki. Jednym z jej projektów jest lalka imitująca człowieka. Zabawka, która dzięki sztucznej inteligencji, jest bardzo realistyczna, dzięki czemu ma stać się najwspanialszą towarzyszką każdego dziecka. Gdy niespodziewanie Gemma musi zaopiekować się swoją siostrzenicą, postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3GAN. Wtedy lalka zaczyna prowadzić samodzielne życie.



„Duchy Inisherin” – od 21 kwietnia



Malownicza wyspa na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Pádraic i Colm przyjaźnią się od lat, kiedy nagle jeden z nich niespodziewanie postanawia tę wieloletnią relację zakończyć. Zaskoczony Pádraic przy wsparciu siostry stara się odzyskać kontakt z Colmem. Ten jednak pozostaje niewzruszony. Sytuacja prowadzi do serii szokujących wydarzeń.



„Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody” – od 22 kwietnia



Niezwykle zdolna, dwudziestoletnia Whitney mieszka w Newark w New Jersey, gdzie pod okiem wymagającej matki śpiewa w chórze w kościele baptystów. Kiedy na drodze dziewczyny staje odkrywca talentów, producent Clive Davis, rozpoczyna się światowa kariera pełna spektakularnych sukcesów w blasku fleszy i prywatnych dramatów. Czytaj też:

