Osiem nowych filmów od dziś w kinach. Sprawdzamy repertuar

Od dziś w kinach obejrzycie dwie polskie produkcje – „Wyrwę” z Tomaszem Kotem, Grzegorzem Damięckim i Karoliną Gruszką oraz „Jezioro słone” z Krzysztofem Stelmaszykiem i Katarzyną Butowtt. Oprócz tego premierowo pojawi się kolejny Shazam i wyczekiwane propozycje z Adamem Driverem oraz Hugh Jackmanem.

Repertuar kin na piątek 17 marca

„Shazam! Gniew bogów”



Billy/Shazam będzie kontynuować swoje superbohaterskie życie z resztą swojej rodziny z mocami. Razem będą bronić miasta przed przestępczością. Pewnego dnia na ich drodze staną Hespera i Kalypso, córki mitycznego Atlasa, jednej z postaci, od której Shazam posiada swoje umiejętności.



„65”



Po katastrofie na nieznanej planecie pilot Mills (Adam Driver) szybko odkrywa, że tą planetą jest Ziemia... tylko, że 65 milionów lat temu. Mills i jeszcze jedyna ocalała Koa (Ariana Greenblatt) muszą przedrzeć się przez nieznany teren pełen niebezpiecznych prehistorycznych stworzeń w walce o przetrwanie.



„Syn”



Życie Petera ulega całkowitej zmianie, gdy nagle zjawia się w nim jego była żona z ich nastoletnim synem.



„Wyrwa”



Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka (Tomasz Kot). W zdarzeniu ginie jego żona Janina (Karolina Gruszka). Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci. Wkrótce trafia na trop niejakiego Wojnara (Grzegorz Damięcki) – aktora, którego podejrzewa o romans ze zmarłą żoną. Od tego momentu pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia się w skomplikowaną zagadkę. Maciej dochodzi do wniosku, że być może w ogóle nie znał kobiety, którą poślubił…



„I Love My Dad”



Aby odzyskać kontakt z synem, Chuck tworzy w internecie fałszywą tożsamość i zaczyna podszywać się pod dziewczynę, w której chłopak wkrótce się zakochuje.



„Brainwashed: Seks, kamera, władza”



Ilustrowany fragmentami filmów wykład Niny Menkes, niezależnej reżyserki i akademiczki. W klarowny sposób objaśnia, jak podstawowe techniki filmowe pracują na rzecz uprzedmiotowienia kobiet na ekranie i jakie ma to konsekwencje dla całej branży oraz dla bezpieczeństwa kobiet w ogóle. Analiza warsztatowa prowadzi do wniosku, że niezależnie, czy mowa o klasyku sprzed kilkudziesięciu lat (Dama z Szanghaju, Okno na podwórze, Butch Cassidy i Sundance Kid), czy o współczesnej produkcji (Łowcy androidów 2049, Życie Adeli, Wonder Woman) – nawet stworzonej przez kobiety! – to ABC języka filmowego niezmiennie reprodukuje patriarchalną wizję świata.



„Jezioro słone”



Główna bohaterka tej historii – Helena (Katarzyna Butowtt) miała w życiu tylko jednego kochanka, swojego męża (Krzysztof Stelmaszyk). Zapewniał on jej erotyczne spełnienie, finansowe bezpieczeństwo. Mają troje dorosłych dzieci. Kiedy na jaw wychodzi, że mężczyzna ją oszukuje, a na horyzoncie pojawia się kariera w modelingu, Helena po raz pierwszy w życiu przejmuje kontrolę nad swoim życiem. Wszystko, co się dzieje, jest dla niej nowe, nieznane i ekscytujące. Chce go zdradzić? Chce się wyrwać spod jego dominacji? A może pragnie posmakować innego mężczyzny, tak jak inni chcą spróbować narkotyków? Najważniejsze dla niej jest pozostanie wierną samej sobie.



„Szkoła magicznych zwierząt”



Szkoła, do której trafia Ida, jest niezwykłym miejscem. Można w niej spotkać magiczne zwierzęta, które stają się towarzyszami dzieci. Co wyniknie ze spotkania dziewczynki z lisem Rabbatem?Czytaj też:

