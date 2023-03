Bajkowy ślub księżniczki Jordanii. Do sieci trafiły zdjęcia

Księżniczka Iman jest jednym z czwórki dzieci króla Abd Allaha i królowej Rani. 26-latka ma starszego brata Husajna, młodszą siostrę Salmę i młodszego brata Haszima.

Jordańska księżniczka wyszła za mąż

Wybrankiem Iman jest 28-letni biznesmen Jameel Alexander Thermiotis. Mężczyzna jest wenezuelskim współzałożycielem i partnerem firmy Outbound Ventures. Bajkowy ślub odbył się 12 marca 2023 roku w pałacu Beit Al Urdun w Ammanie. Świadkami byli ojciec i bracia pnnay młodej.

W uroczystości wzięła udział cała rodzina królewska. Na ten wyjątkowy dzień księżniczka Iman wybrała zjawiskową suknię od Diora. Kreacja składała się z obcisłego gorsetu, koronkowych rękawów i gładkiej spódnicy w kształcie litery A. Córka króla Jordanii wybrała do tego długi koronkowy welon i diamentową tiarę Chaumet, która miała wcześniej należeć do jej babci. Pan młody postawił na klasykę. Do czarnego garnituru wybrał szarą kamizelkę i czarny krawat.

Uwagę przykuwała też królowa Rania. Matka panny młodej wybrała zwiewną, beżową kreację od Diora. Młodsza siostra Iman Salma wybrała suknię w kolorze fuksji. Na uroczystości była obecna też narzeczona księcia Husajna, która postawiła na jaskrawy odcień żółci.

Rodzina królewska na ślubie księżniczki Jordanii

Iman do ołtarza odprowadził jej najstarszy brat Husajn, przyszły król Jordanii. Kiedy para powiedziała sobie sakramentalne „Tak”, królowa Rania nie kryła wzruszenia. To właśnie do niej od razu po uroczystości podeszła panna młoda. „Iman, modlę się, aby ten kolejny rozdział w twoim życiu przyniósł ci tyle radości, miłości i śmiechu, ile przyniosłaś nam przez te wszystkie lata. Gratulacje dla panny młodej i pana młodego” – napisała na Instagramie.

Zgodnie z tradycją świętowanie zamążpójścia księżniczki Iman rozpoczęło się już wcześniej. Jeszcze przed ślubem rodzina królewska wzięła udział w tradycyjnym obrzędzie zwanym „Nocą henny”. Na to wydarzenie księżniczka wybrała białą suknię od jordańskiej projektantki, a do tego wybrała pasek, który 30 lat temu jej matka miała na ślubie.

