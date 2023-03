Oscary już w ten weekend. Podpowiadamy, jakie nominowane tytuły obejrzycie na Canal+

W serwisie Premiery Canal+ obejrzeć można m.in. polskiego reprezentanta wśród tegorocznych kandydatów do Oscara, czyli nominowane za najlepszy film zagraniczny, najnowsze dzieło kultowego reżysera Jerzego Skolimowskiego – „IO”. Historię podróżującego po Europie szarego osiołka, który staje się świadkiem ludzkiego okrucieństwa. Jerzy Skolimowski w ubiegłym roku został laureatem PNF ORŁY za Osiągnięcia Życia. Podczas tegorocznej gali otrzymał nagrodę także za najlepszą reżyserię oraz scenariusz, a „IO” zdobył także nagrodę za najlepszy film.

Jakie jeszcze tytuły nominowane do Oscara znajdziecie na Canal+ i Premiery Canal+? Przejrzyjcie listę.

Oscarowe filmy dostępne na Canal+

„IO”



„IO” to współczesna interpretacja fabuły filmu Roberta Bressona „Na los szczęścia, Baltazarze” z 1966 roku. Film opowiada historię osła, który najpierw pracuje w polskim cyrku, a następnie trafia do włoskiej rzeźni. Podróż, w jaką zabiera nas Skolimowski, wiedzie przez całą Europę: od cyrku przez stadiony i parkingi dla tirów, po pałace. Od głupoty, przez przemoc, po przebłyski dobra i solidarności. Oglądamy epicką drogę tytułowego IO, który trafia pod opiekę ludzi mądrych i głupich, dobrych i brutalnych, empatycznych i próżnych. Gorzkie momenty, wzruszenia, ale i podziw przeplatają się przez cały film. Nominacja Oscarowa przypadła „IO” w kategorii „najlepszy film zagraniczny”.



„Top Gun: Maverick”



Nakręcona po prawie 40 latach kontynuacja produkcji, która rozpędziła karierę Toma Cruise’a. Nominowana do 6 kategorii, w tym za najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany i najlepsze efekty specjalne.



„Elvis”



Od żółtodzioba z Memphis do ikony muzyki pop. Losy Elvisa Presleya widziane oczami jego wyrachowanego menadżera – Toma Parkera, zwanego „Pułkownikiem”. Dynamiczna, pełna muzyki i efektownych scen produkcja została nominowana aż w 6 kategoriach: za najlepszą pierwszoplanową rolę męską (Austin Butler!), najlepszą scenografię, montaż, chatakreryzację, dźwięk i kostiumy.



„Paryż pani Harris”



Kostiumowy komediodramat z Lesley Manville i Isabelle Huppert dziejący się w Paryżu lat 50-tych o owdowiałej sprzątaczce, która postanawia zdobyć upragnioną sukienkę Diora. Nominacja za najlepsze kostiumy.



„To nie wypanda”



Najnowsze dzieło uwielbianego przez widzów studia Pixar o dojrzewającej dziewczynce, która przy nadmiernej ekscytacji zamienia się w wielką… pandę. Nominacja za najlepszy film animowany.



„The Batman”



Robert Pattinson w podwójnej roli mściciela z Gotham i jego alter ego, miliardera-samotnika Bruce’a Wayne’a. Film doczekał się nominacji za charakteryzację, dźwięk i efekty specjalne.

Gdzie oglądać ceremonię Oscarów 2023?

W Polsce, podobnie jak w poprzednich latach, rozdanie Oscarów będzie można obejrzeć wyłącznie w Canal+ Premium oraz w serwisie Canal+ online. Studio poprowadzą znawcy filmu: dziennikarka i felietonistka Karolina Korwin Piotrowska oraz Błażej Hrapkowicz – krytyk filmowy i prezenter. Transmisja z ceremonii, którą otworzy o godz. 1:30 półgodzinna relacja z czerwonego dywanu, potrwa do godz. 5:00.

Relację na żywo z oscarowej gali jak co roku będziemy dla państwa prowadzić na Wprost.pl!

