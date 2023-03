„Szczęście Mikołajka” już niedługo w kinach. Poznajcie historię wyjątkowej przyjaźni

Od kilkudziesięciu lat Mikołajek bawi i wzrusza kolejne pokolenia młodych wielbicieli. Z pewnością wszystkich ucieszy wiadomość, że 3 marca 2023 roku do polskich kin trafia film rysunkowy „Szczęście Mikołajka”. To pełna humoru opowieść o chłopcu, którego w latach 50. XX wieku w Paryżu powołali do życia przyjaciele: pisarz René Goscinny i rysownik Jean-Jacques Sempé. Przy okazji poznajmy tajemnice niezwykłej przyjaźni twórców Mikołajka i fragmenty ich nieznanej dotąd ciekawej biografii.

Anne Goscinny o nagłej śmierci ojca, twórcy Mikołajka

Choć René Goscinny urodził się w Paryżu, tak naprawdę miał polsko-żydowskie korzenie. Jego ojcem był Stanisław Goscinny podróżnik, inżynier chemik z Warszawy, a mamą Anna Bereśniak z Chodorkowa (na terenie obecnej Ukrainy). Ponieważ ojciec René dostał pracę w Buenos Aires mógł w latach 20. sprowadzić żonę i dwóch synów do Ameryki Łacińskiej. To ocaliło im życie od Holocaustu.

René jest obecnie jednym z najbardziej cenionych na świecie twórców komiksów, w tym właśnie serii książek o przygodach Mikołajka. Zmarł nagle w Paryżu w roku 1977, w wieku 51 lat podczas rutynowego testu wysiłkowego serca w gabinecie lekarskim. Jego córka Anne miała wówczas zaledwie 9 lat. Życie dziewczynki... „zatrzymało się", a przez dom Goscinnych przetoczyło się tsunami smutku.

– Doskonale rozumiałam, że on już nie wróci, a mimo to nigdy nie przestałam na niego czekać. W chwili, gdy jego serce przestało bić, wiedziałam o tym. To niewytłumaczalne, ale tak właśnie było – powiedziała Anne. – W moich dziecięcych oczach ojciec był superbohaterem, którego darzyłam bezgranicznym podziwem. Uwielbiał mnie, a jednak nigdy nie był pobłażliwy. Niestety, znałam go tylko przez dziewięć lat, ale to wystarczyło, aby uczynić mnie w pełni ukształtowaną kobietą, którą obecnie jestem – dodała.

Anne Goscinny o przyjaciołach, którzy stworzyli Mikołajka

Film „Szczęście Mikołajka” opowiada też historię Sempé i Goscinnego. Twórcy animacji postanowili wprowadzić do scenariusza elementy ich biografii. Uznali, że dla wielbicieli przygód Mikołajka, będzie to sprytny zabieg, który pokaże, jak przeszłość twórców wpłynęła na wykreowanie małego urwisa.

– Mój ojciec i Jean Jacques Semp byli bardzo dobrymi przyjaciółmi. Świetnie się razem bawili. Jean-Jacques Sempé opowiadał ojcu o swoich doświadczeniach z letnich obozów, natomiast ojciec bez wątpienia pamiętał swoją szkołę i więź, jaka łączyła go z rodzicami. W pewnym sensie zuniwersalizował swoje dzieciństwo, nie zamrażając go, a dając mu głos, ożywiony genialną kreską Jean-Jacques'a Sempé – zdradziła Anne Goscinny.

„Szczęście Mikołajka” – o czym jest film?

To pełna humoru, ciepła i życiowej mądrości opowieść o sile przyjaźni, potędze wyobraźni i o tym, jak znaleźć niewyczerpane źródło radości życia. Animacja opowiada historię Mikołajka, który „przyszedł na świat" w Paryżu i od najmłodszych lat doprowadzał do szaleństwa wszystkich dorosłych: nauczycieli, szkolnego woźnego, sąsiadów, znajomych sklepikarzy oraz rodziców.

W „Szczęściu Mikołajka” fani będą mieli okazję zobaczyć – jak wyglądały „narodziny” zabawnego urwisa. Dowiedzą się, jak wrodzona ciekawość chłopca kazała mu zakraść się do pracowni swoich twórców: René Goscinnego i Jean-Jacquesa Semé. Zobaczą, w jaki sposób twórcy opowiadają Mikołajkowi o swojej przyjaźni, dzieciństwie i o tym jak pewnego dnia go wymyślili.

Premiera 3 marca 2023 roku.

