Najnowsza komedia z Robertem De Niro. Kiedy premiera filmu „Wszystko o moim starym”?

„Wszystko o moim starym” to opowieść o przygotowaniach do ślubu, który stanie pod znakiem zapytania, gdy senior rodu zapragnie lepiej poznać przyszłą synową oraz jej rodziców w trakcie wspólnego weekendu. Prostolinijny włoski imigrant o południowym temperamencie kontra rodzina konserwatywnych bogaczy, którzy na wszystkich patrzą z góry. Co może pójść nie tak?

Robert De Niro nie zwalnia tempa. Zagrał w najnowszej komedii

„Wszystko o moim starym” to gotowa recepta na wyborną komedię. Trudno się więc dziwić, że Robert De Niro bez specjalnych oporów zgodził się wziąć udział w tym projekcie. Już sam pomysł przypadł mu do gustu.

– Jestem w takim wieku, że muszę być bardzo selektywny w dobieraniu ról. Tym razem nie miałem żadnych wątpliwości. Zdecydowałem się zagrać Salvo, ponieważ uznałem, że to bardzo ciekawe wyzwanie aktorskie. Poza tym miałem już okazję pracować z Sebastianem na planie „Irlandczyka” i z sentymentem wspominam ten czas. Również na planie „Wszystko o moim starym” świetnie się ze sobą dogadywaliśmy i bawiliśmy grając ojca i syna. Mam nadzieję, że widzowie to docenią – stwierdził w jednym z wywiadów Robert De Niro.

Z kolei Sebastian Maniscalco nie krył swojego zachwytu, że mistrz nie tylko zakochał się w jego scenariuszu, ale również zapalił się do tego, by zagrać u jego boku.

– Do dziś nie mogę w to uwierzyć, że się zgodził. Nawet nie wyobrażałem sobie kogoś innego w tej roli. Od początku wiedziałem też, że w filmie zagram jego syna, mimo iż wielu sugerowało, że to rola dla Leonardo DiCaprio. Jednak nie uległem tym sugestiom i postawiłem na swoim – przyznał podczas jednego z wywiadów.

Komik bał się tylko reakcji swojego biologicznego ojca, którym się inspirował przy tworzeniu głównego bohatera. Zupełnie niepotrzebnie. Maniscalco uznał bowiem, że De Niro w „Wszystko o moim starym” to wypisz-wymaluj jego kopia.

– Był bardzo dumny i szczęśliwy, że to właśnie on go zagra. Ma do niego wielki szacunek. Zaakceptował go od razu. Jestem przekonany, że zachwyci go też efekt finalny – dodał Sebastian Maniscalco, współautor scenariusza.

„Wszystko o moim starym” – o czym jest film?

Głównym bohaterem „Wszystko o moim starym” jest ojciec Sebastiana (w tej roli Robert De Niro), Włoch z krwi i kości. Nie owija w bawełnę, nie przestrzega konwenansów, ma niewyparzony język i mocno niepoprawne poczucie humoru. Gdy dowiaduje się, że jego jedyny syn (Sebastian Maniscalco) zamierza oświadczyć się swej ukochanej Ellie (Leslie Bibb), postanawia pomóc mu w tej ryzykownej misji, a przede wszystkim sprawdzić czy rodzina dziewczyny spełnia jego surowe standardy.

Sebastian wie, że spotkanie jego prostolinijnego ojca z zamożną i konserwatywną rodziną Ellie grozi katastrofą. Liczy jednak, że uda się go jakoś okiełznać i zaprezentować jako spokojnego, miłego starszego pana. Wkrótce zrozumie, jak bardzo się mylił. Rodzinny weekend w luksusowej posiadłości przyszłych teściów Sebastiana okaże się pasmem nieporozumień, wpadek i szokujących odkryć, bo jego tatko nie zamierza udawać kogoś, kim nie jest. Czy miłość Ellie i Sebastiana jest w stanie przetrwać tę próbę?

„Wszystko o moim starym” w polskich kinach już latem.

