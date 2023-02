Czy Jack z filmu „Titanic” mógł przeżyć? Cameron udostępnił nagrania z eksperymentów i w końcu odpowiedział

Minęło już prawie 25 lat od czasu, gdy romans Jacka i Rose złamał nam serca. Kiedy James Cameron reżyserował „Titanica” był to najdroższy film w historii kina. Opłacało się. Tytuł szybko po premierze w 1997 roku stał się najbardziej dochodowym filmem wszech czasów i przez lata królował w zestawieniu.

Z okazji 25. urodzin filmu już od 10 lutego w kinach na całym świecie znów możemy zobaczyć „Titanic” – i to w odświeżonej wersji. Rocznica premiery filmu wydała się najwyraźniej też idealną okazją ku temu, aby na dobre odpowiedzieć na pytanie – CZY JACK MÓGŁ PRZEŻYĆ?

James Cameron potraktował to zagadnienie bardzo poważnie. W sieci znalazła się już zapowiedź dokumentu o filmie „Titanic”, który niebawem pojawi się na antenie National Geographic. W nim przeprowadzono kilkanaście eksperymentów, których efekty podsumowuje następnie sam reżyser hitu.

Czy Jack z „Titanica” mógł przeżyć?

„Titanic: 25 lat później z Jamesem Cameronem” pokazuje, jak dwójka aktorów o podobnej masie ciała, co Rose i Jack są zanurzani w lodowatej wodzie i próbują wymyślić sposób, by wspólnie zmieścić się na pływających drzwiach, traktując je jak tratwę.

twitter

Najpierw zziębnięci aktorzy wspólnie dostali się na drzwi, jednak wciąż zanurzeni byli w wodzie znaczną częścią ciała, co uniemożliwiłoby im przeżycie. Potem położyli się w pozycjach, w których najważniejsze narządy organizmu są wynurzone, co zwiększało ich szanse na przeżycie – w zależności oczywiście od czasu, w jakim zostaliby potencjalnie uratowani. Szansa na to, że i Rose i Jack przeżyją malała jednak, gdy poddano aktorów podobnemu wysiłkowi fizycznemu, jakiemu poddani byli "prawdziwi" bohaterowie.

Werdykt Camerona brzmi: „Jack mógł przeżyć. Ale musiałoby się na to złożyć kilka czynników. Myślę, że jego proces myślowy był jasny – nie będę robił ani jednej rzeczy, która zagroziłaby w tej sytuacji Rose”.

„Titanic”. O czym opowiada film?

Jake i Rose (Leonardo DiCaprio i Kate Winslet), para młodych kochanków, poznają i zakochują się podczas dziewiczego rejsu „niezatapialnego” transatlantyku Titanic. Nie dane im było jednak zaznać pełni szczęścia i miłosnych uniesień. Gdy luksusowy liniowiec wpada na górę lodową, ich pełen pasji, płomienny romans przeradza się w przerażającą, mrożącą krew w żyłach walkę o przetrwanie o życie.

Reżyserem „Titanica” jest prawdziwy wizjoner w świecie kina, James Cameron, wielokrotnie nagradzany reżyser. Stworzył on nieporównywalne z niczym dzieło, po mistrzowsku żonglując uczuciami swoich bohaterów, miłość przeplatając z nienawiścią, hart ducha i odwagę konfrontując z podłością i tchórzostwem w obliczu wielkiej katastrofy i sprawiając, że film „Titanic” to istny triumf kinematografii.

Czytaj też:

Quiz z filmu „Noce i dnie”. Sprawdź, ile pamiętasz z klasykiCzytaj też:

Armie Hammer po 2 latach przerywa milczenie. Oskarżono go o gwałt i kanibalizm