Nowy film Guya Ritchiego ze zwiastunem. Jake Gyllenhaal jako sierżant, który traci pamięć

Guy Ritchie ma na swoim koncie głośne tytuły jak „Kryptonim U.N.C.L.E”., „Przekręt”, „Sherlock Holmes”, „Dżentelmeni” czy „Jeden gniewny człowiek”. Niebawem w kinach będziemy mogli oglądać jego kolejny film, a dziś wytwórnia MGM udostępniła jego zwiastun.

O czym jest nowy film Guya Ritchiego?

Film "The Covenant" opowiada historię sierżanta Johna Kinley'a (Jake Gyllenhaal), który odbywa swoją ostatnią misję w Afganistanie. Zostaje poważnie zraniony w głowę, a jego życie ratuje Ahmed (Dal Salim), miejscowy tłumacz. Ze zwiastuna dowiadujemy się, że uraz mózgu Johna prowadzi do utraty pamięci. W między czasie rodzina Ahmeda jest narażona na niebezpieczeństwo, a Amerykanin zdaje sobie sprawę z tego, że skoro rząd jego kraju nic z tym nie zrobi, sam będzie musiał uratować rodzinę i spłacić swój dług tłumaczowi. To oznacza stawienie czoła talibom.

W filmie, oprócz Jake'a Gyllenhaala i Dala Salima zagrali Alexander Ludwig, Antony Starr, Jason Wong oraz Bobby Schofield.

Premiera thrillera „The Covenant” zaplanowana jest na 21 kwietnia.

