Kulisy napadu na bank w filmie „Blef doskonały”. Chapko, Roznerski i Witkowski

„Blef doskonały” opowiada historię trójki pracowników Banku Narodowego, którzy korzystając z pandemii i pracy w maseczkach, postanawiają okraść własny bank. Niezauważeni wynoszą 100 milionów euro w złocie, ale to dopiero początek problemów.

„Blef doskonały” – nie tylko o kradzieży

Reżyser produkcji Michał Węgrzyn przyznał, że czasy, kiedy maseczki były nieodłącznym elementem naszego życia, sprawiły, że zaczął o nich myśleć nie tylko w kategorii ochrony zdrowia.

– Pomysł na film był wynikiem i powstał po kilku miesiącach trwania pandemii. Wprowadzone przez administrację państwową obostrzenia miały zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i na szczęście zapobiegły. Jednocześnie mogły doprowadzić do anarchii, rozbojów i ogólnego chaosu. Takie myśli krążyły w mojej głowie i to było inspiracją do napisania scenariusza. Tematem filmu chciałem uczynić nie to co realne i codzienne, ale myśli skrywane czy nawet czasem nieuświadomione – powiedział.

Twórca zwrócił też uwagę, że to nie sama kradzież jest najważniejsza w fabule.

– Nie fakt samego wyniesienia pieniędzy z banku jest tematem filmu, a to co zaczyna się dziać w głowach ludzi posiadających nielegalnie zdobyty majątek. W związku z tym, że taka instytucja jak Bank Narodowy zawsze jest bacznie obserwowana, nasi bohaterowie zostają poddani próbie przez „sępy”, które zwykle pojawiają się w takich okolicznościach. Morale, lojalność, przyjaźń, miłość – uczucia, które do tej pory im towarzyszyły zostają zaciągnięte do walki – dodał.

W rolach głównych występują: Karolina Chapko („Yuma”), Agnieszka Kawiorska („Katyń”), Piotr Witkowski („Proceder”), Aleks Mackiewicz („Proceder”), Tomasz Oświeciński („Botoks”), Mikołaj Roznerski („7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”).

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Michał Węgrzyn („Proceder”).

„Blef doskonały” – doceniony za granicą

Film ma już na swoim koncie nagrody Cult Critic Movie Awards 2021 – nagroda dla Michała Węgrzyna za najlepszą reżyseria, Indo Malaysia Film Festival 2021 – nagroda dla Karoliny Chapko za główną rolę żeńską, Rabat Comedy IFF 2022 – nagroda dla Piotra Witkowskiego za główną rolę męską, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Boden 2021 – nagroda dla najlepszego filmu, World Film Carnival – Singapore 2021 – nagroda dla najlepszego filmu.

Premiera filmu „Blef doskonały” zaplanowana jest na 31 marca 2023 roku.

Czytaj też:

„Znachor” – legenda polskiego kina w nowej wersji na Netflix. Kiedy premiera?Czytaj też:

Quiz z piosenek idealnych na Walentynki!