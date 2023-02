Druga część „Batmana” z datą premiery. Doczekamy się też nowego Supermana

Jak informowaliśmy niedawno, trwają już prace nad scenariuszem do drugiej części filmu „Batman” w reżyserii Matta Reevesa, w którym w tytułowej roli powróci Robert Pattinson. Teraz dowiedzieliśmy się szczegółów na temat tego i innych planowanych projektu.

Na nowego „Batmana” przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać

„Batman” Reevesa, który premierę miał w ubiegłym roku, zebrał dobre recenzje zarówno krytyków jak i widzów, przynosząc ogromne zyski – zarobił ponad 770 mln dolarów na całym świecie. To szybko skłoniło producentów do ogłoszenia, że powstanie zarówno kontynuacja filmu jak i kilka spin-offów. Dowiedzieliśmy się właśnie, że premiera drugiej części „Batmana” zaplanowana jest na 3 października 2025 roku.

Jak rozwinie się uniwersum DC i sam Batman

Gunn i Safran, którzy stoją na czele DC Studios, zapowiedzieli już, że mają w planach własny film Batmanie, „The Brave and the Bold”, który miałby być wstępem do „Mrocznego Rycerza” w tworzonym przez nich, zupełnie nowym uniwersum DC. W tej chwili do projektu nie jest przypisany żaden reżyser, scenarzyści czy aktorzy. Wiadomo, że film opowie historię Bruce'a Wayne'a i jego syna Damiena Wayne'a, który przybiera pseudonim Robin. Gunn opublikował w sieci wideo, w którym opowiada o swoich planach.

twitter

Nowy film o Supermanie

Szefowie DC Studios ujawnili też tytuł i datę premiery nowego filmu o Supermanie. „Superman Legacy” trafi do kin również w 2025 roku. Pomimo tego, że Superman często uważany jest za postać, która zapoczątkowała trend superbohaterów, nie miał on szczęścia, jeżeli chodzi o udane filmowe adaptacje. Być może w końcu się to zmieni.

Gunn i Safran ukrywają wiele tajemnic nowego DCU, jednak ujawnili, że „Superman Legacy” opowie o zmaganiu się superbohatera z podwójną tożsamością – kosmity i obrońcy Ziemi. Aby mieć pewność, że film będzie idealnie pasował do nowego DCU, Gunn sam pisze do niego scenariusz.

„Batman” Matta Reevesa

Film „Batman” oglądać możemy w Polsce na platformie HBO Max. Film przedstawia Batmana we wczesnych latach jego życia, starającego się zrównoważyć w sobie wściekłość i potrzebę sprawiedliwości, podczas gdy bada niepokojącą tajemnicę, która terroryzuje Gotham. Robert Pattinson w surowy, intensywny sposób przedstawia Batmana jako rozczarowanego, zdesperowanego samozwańczego stróża prawa, który zdaje sobie sprawę z tego, że pochłaniający go gniew nie czyni go wcale lepszym od bezwzględnego seryjnego mordercy, na którego poluje.

Czytaj też:

Quiz z filmu „Pan Wołodyjowski”. Sprawdź, czy pamiętasz klasykCzytaj też:

Klaudia Halejcio wrzuciła nagranie z wakacji. Internauci oskarżają ją, że wyśmiewa osoby z nadwagą