Blake Lively i Justin Baldoni w obsadzie adaptacji bestsellera. Co wiemy o filmie?

Film produkowany jest przez Sony Pictures, a reżyserem i producentem pod szyldem Wayfarer Studios będzie sam Baldoni. Lively również będzie producentką wykonawczą tytułu.

O czym będzie nowy film z Blake Lively i Justinem Baldoni?

„It Ends With Us” opowiada o Lily, dziewczynie z małego miasteczka, która przeprowadza się do Bostonu, aby założyć własny biznes. Od razu zaczyna „czuć chemię” do neurochirurga Ryle'a, jednak „jego całkowita niechęć do związków jest niepokojąca”. Nawet gdy Lily staje się wyjątkiem od tej zasady, nie może przestać zachodzić w głowę, co sprawiło, że mężczyzna ma takie podejście do relacji. Gdy zaczynają przytłaczać ją pytania wszystkich dookoła o jej związek, powraca myślami do Atlasa Corrigana, swojej pierwszej miłości, który zostawił ją, zdruzgotaną. Był jej bratnią duszą, opiekunem. Nagle Atlas znów pojawia się w jej życiu, a wszystko, co zbudowała z Rylem, jest zagrożone.

Sukces Colleen Hoover

Colleen Hoover jest obecnie jedną z najlepiej sprzedających się powieściopisarek w Stanach Zjednoczonych. Napisała pięć z dziesięciu najlepiej sprzedających się książek, sprzedając w 2022 roku 20 mln egzemplarzy. „It Ends With Us” jest bestsellerem „New York Timesa” od ponad 90 tygodni.

Czytaj też:

Będzie 2. sezon serialu „Zwerbowany” na Netflix. Co wiemy?Czytaj też:

„Avatar: Istota wody” pobił znany tytuł. Stał się 5. najbardziej dochodowym filmem w historii