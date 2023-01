Kilka ciekawostek o „Pamiętniku”. Historia przeniosła się z kina do rzeczywistości

„Pamiętnik” swoją premierę miał w 2004 roku. To ekranizacja powieści Nicholasa Sparksa, która ukazała się osiem lat wcześniej. Produkcja opowiada o parze staruszków. Allie, która cierpi na demencję, przebywa w domu opieki społecznej. Żeby odświeżyć jej pamięć, mąż kobiety Noah, decyduje się czytać jej na głos pamiętnik. Jego ukochana jest zachwycona historią dwójki kochających się nad życie ludzi, ale nie ma pojęcia, że to ich własna historia.

Film idealny na Walentynki

Dzięki retrospekcji widzowie wędrują z bohaterami do czasów ich młodości. Poznajemy losy Allie i Noaha, którzy pochodzili z dwóch różnych światów. Chociaż początkowo dzielnie stawiali czoła nieprzychylnemu otoczeniu, to ostatecznie matce bohaterki udało się rozbić ich relację. Kobieta chowała przed córką listy, które jej ukochany wysyłał do niej z frontu. Kiedy spotykają się po latach, a prawda wychodzi na jaw – ich uczucie wybucha na nowo i, jak można się domyślić, dzięki początkowym scenom, są ze sobą do śmierci.

Allie z „Pamiętnika” miała zagrać Britney Spears

„Pamiętnik” znajdziemy w niemal każdym rankingu filmów idealnych na Walentynki, romantyczny wieczór, czy spotkanie z przyjaciółkami. Mimo ogromnej popularności jest jednak kilka faktów, o których nie mają pojęcia nawet najwięksi fani.

Zacznijmy od obsady. Ryan Gosling w rywalizacji o rolę Noaha nie miał sobie równych, od początku był numerem jeden. Natomiast Rachel McAdams, czyli filmowa Allie, do roli przesłuchiwana była podczas premiery innej produkcji. Scenariusz otrzymała zaledwie dzień wcześniej. Aktorka wypadła świetnie i pokonała konkurencję m.in. Ashley Judd i Britney Spears.

Ciekawostki o „Pamiętniku”. Gosling musiał zrzucić 10 kg

Co ciekawe, zdjęcia były kręcone w odwrotnej kolejności. Najpierw powstała część, kiedy główni bohaterowie są już w dojrzałym wieku, a dopiero później sceny z ich nastoletniego życia. Wówczas Gosling musiał zgolić brodę i zrzucić 10 kilogramów, żeby wyglądać na młodszego. Wielu widzów uważa, że ze względu na chronologię tworzenia, u bohaterów widać większą zażyłość właśnie podczas poznawania się.

Niewiele osób wie, że Ryan Gosling przygotowując się do roli, przez dwa miesiące mieszkał w Południowej Karolinie. Głównie pływał łódką po rzece i tworzył meble. Stół kuchenny, który można oglądać w filmie, jest jego dziełem. Natomiast ptaki, które Noah chce pokazać Allie podczas romantycznej wycieczki łódką, nieomal nie pojawiłyby się w produkcji. Wszystko ze względu na ich płochliwość. Dopiero znalezienie i udomowienie ptaków w tym konkretnym zaułku sprawiło, że scena mogła dojść do skutku. Ekipa filmowa codziennie je karmiła, by przekonać do udziału w obrazie.

Błędy w filmie „Pamiętnik”

Do „Pamiętnika” wkradło się kilka niewielkich błędów. Fakt, że na niektórych ujęciach postaci trzymają coś w dłoni, a za chwile nie, jest dość często pojawiającą się nieścisłością w wielu obrazach. Jednak w tej produkcji wśliznęło się potknięcie większego kalibru. Kiedy Noah i Allie idą na randkę do kina, oglądają film, który wówczas jeszcze nie istniał. Akcja dzieje się latem 1940 roku, a „Li'l Abner” swoją premierę miał w listopadzie.

Miłosna historia z ekranu przeniosła się do rzeczywistości

Ryan Gosling i Rachel McAdams początkowo zupełnie nie mogli znaleźć wspólnego języka. Anegdoty o awanturach na planie są wszystkim znane, a nikt z obsady nie ukrywał, że było inaczej. Para jednak po jednej z kłótni, wreszcie się dogadała. A kiedy spotkali się po czasie, okazało się, że nienawiść zamieniła się w miłość. Gosling i McAdams byli jedną z ulubionych par w branży. Mimo rozstania aktor w wielu wywiadach nazywa byłą dziewczynę jedną z miłości swojego życia.

Artyści spędzili ze sobą kilka lat i rozstali się w 2008 roku. Jako powód podali brak czasu, który dla show-biznesu jest typowy. Artysta jednak związał się z kolejną aktorką Evą Mendes, z którą ma dwie córki Esmeraldę i Amandę. Natomiast filmowa Allie jest ze scenarzystą Jamiem Lindenem. W zeszłym roku powitali na świecie synka.

„Pamiętnik" emitowany będzie w sobotę 28 stycznia 2023 roku o 22.15 w TVN.

