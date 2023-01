20 dobrych thrillerów na Netflix, których mogłeś jeszcze nie oglądać

Kojarzysz takie tytuły jak „Nieznajomy”, „Upadek Grace”, „Rebeka” czy „The Call”? wszystkie z nich znajdziesz na Netfliksie. Jeżeli kochasz thrillery, na tej liście powinieneś znaleźć coś dla siebie.

Dobre thrillery na Netflix. Lista

„Bielmo”



West Point, 1830 rok. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią. Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora (Christian Bale), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich — ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji — młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe (Harry Melling).



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Wyjazd na weekend”



Babski weekend w Chorwacji przybiera nieoczekiwany obrót, gdy jedna z kobiet (Leighton Meester) zostaje oskarżona o zamordowanie swojej najlepszej przyjaciółki (Christina Wolfe), a próbując dotrzeć do prawdy, odkrywa bolesną tajemnicę.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„O wszystko zadbam”



Zawsze pewna siebie Marla Grayson (nominowana do Oscara® Rosamund Pike) jako wyznaczona przez sąd opiekunka prawna osób starszych bez skrupułów przejmuje ich majątki, sprytnie naginając przepisy. Marla i jej partnerka biznesowa i kochanka Fran (Eiza González) z brutalną zachłannością biorą na cel nową klientkę, Jennifer Peterson (dwukrotna laureatka Oscara® Dianne Wiest) — bogatą emerytkę bez żadnych spadkobierców. Jednak gdy okazuje się, że Jennifer skrywa własny mroczny sekret i ma powiązania z nieuchwytnym gangsterem (laureat Złotego Globu Peter Dinklage), Marla wplątuje się w wojnę z bezlitosnym przeciwnikiem, w której wszystkie chwyty są dozwolone.



„Rebeka”



Po burzliwym romansie z przystojnym wdowcem Maximem de Winterem (Armie Hammer) młoda mężatka (Lily James) przenosi się z Monte Carlo do Manderley, imponującej posiadłości rodzinnej małżonka, znajdującej się na smaganym wiatrami angielskim wybrzeżu. Naiwna i niedoświadczona dziewczyna zaczyna przyzwyczajać się do nowej sytuacji, mierząc się jednocześnie z namacalną obecnością poprzedniej, zmarłej pani domu, eleganckiej i dobrze wychowanej Rebeki, której pamięć podtrzymuje złowroga gosposia, pani Danvers (Kristin Scott Thomas).



„Przypadkowy przechodzień”



Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.



„Wtargnięcie”



Pewne małżeństwo przeprowadza się do małego miasteczka. Włamanie do domu wpędza żonę w traumę i skłania ją do podejrzeń, że otaczające ją osoby skrywają pewne sekrety.



„Armia złodziei”



W tym prequelu do „Armii umarłych” Zacka Snydera Dieter, kasjer z małego miasteczka, zostaje wciągnięty w przygodę swojego życia, gdy tajemnicza kobieta werbuje go do ekipy złożonej z najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców, która planuje serię napadów na legendarne, odporne na włamanie sejfy w całej Europie.



„The International”



Agent Interpolu wpada na trop przestępczej działalności jednego z najpotężniejszych banków. Ryzykując życiem, chce ujawnić krąg handlarzy bronią.



„Pierwszy śnieg”



Detektyw Harry Hole bada sprawę zaginięcia kobiety, której szalika użyto do przystrojenia ulepionego przed jej domem bałwana.



„Platforma”



W dystopijnym świecie przyszłości w wielopoziomowych więzieniach pożywienie jest opuszczane na specjalnej platformie. Osadzeni z wyższych poziomów mogą napełnić żołądki, ale tym z samego dołu pozostaje już tylko głód i wściekłość.



„Oczy szeroko zamknięte”



Po szokującym wyznaniu żony lekarz William wychodzi z domu, rozpoczynając nocną eskapadę pełną okazji do zdrady.



„Kobieta w oknie”



Anna Fox (Amy Adams) to cierpiąca na agorafobię psycholożka dziecięca z Nowego Jorku, która obserwuje z okna idealną rodzinę mieszkającą po drugiej stronie ulicy. Wszystko zmienia się, gdy kobieta przypadkowo zostaje świadkiem brutalnej zbrodni. W tym trzymającym w napięciu thrillerze psychologicznym opartym na bestsellerowej powieści w adaptacji Tracy’ego Lettsa wychodzą na jaw szokujące sekrety i nikt ani nic nie jest tym, czy się wydaje. W rolach głównych Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts, Jennifer Jason Leigh oraz Julianne Moore.



„Nieoszlifowane diamenty”



Popularni filmowcy, Josh i Benny Safdie, przedstawiają elektryzujący thriller kryminalny o Howardzie Ratnerze (Adam Sandler), charyzmatycznym jubilerze z Nowego Jorku, który żyje na krawędzi. Przyparty do muru, Howard stawia wszystko na jedną kartę. Aby zgarnąć wysoką wygraną, musi poradzić sobie z rodziną, firmą, wrogami po obu stronach barykady i… przeżyć.



„Nieznajomy”



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„The Call”



Rozmowa telefoniczna, która łączy dwie kobiety żyjące w przeszłości i w teraźniejszości, rozpoczyna niebezpieczną grę, której stawką jest zmiana przyszłości.



„Upadek Grace”



Po tym, jak romans jej byłego męża wywrócił świat Grace Waters (Crystal Fox) do góry nogami, nowa miłość przywróciła jej radość życia. Jednak jej szczęście nie trwa długo. Gdy na jaw wychodzą skrywane tajemnice, Grace obraca swój ból w zemstę. Trzymający w napięciu thriller, w którym występują Phylicia Rashad, Bresha Webb, Cicely Tyson, a także scenarzysta i reżyser Tyler Perry.



„I Don't Feel at Home in This World Anymore”



Młoda kobieta ma dość ogarniającej świat znieczulicy. Kiedy ktoś włamuje się do jej domu, postanawia szukać sprawiedliwości na własną rękę.



„Klatka”



Kiedy pewna para znajduje doświadczone przez los dziecko, kobieta stara się zrozumieć dziwne zachowania dziewczynki, by odkryć jej tożsamość i mroczną przeszłość.

