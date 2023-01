Najlepsze propozycje Disney+ na Dzień Babci i Dziadka

Nadchodzący Dzień Babci i Dziadka to idealna okazja, by wspólnie obejrzeć filmy i seriale, w których starsze pokolenie odgrywa ważne role. Podpowiadamy, co wartego waszej uwagi znajdziecie na platformie Disney+.

Na platformie Disney+ czeka mnóstwo produkcji, które wzruszają, bawią i uczą. Tytułów jest tak wiele, że każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wieku. Serialowi dziadkowie Emerytura nie musi oznaczać nudy, o czym doskonale wiedzą główni bohaterowie serialu „Zbrodnie po sąsiedzku”. Charles i Olivier (w tych rolach Steve Martin i Martin Short) łączą siły z Mabel (Selena Gomez), by zdemaskować zabójcę. Serialowi dziadkowie nierzadko są pełni werwy i osobliwych pomysłów. Nie inaczej jest w przypadku Abrahama Simpsona – ojca Homera z kultowych „Simpsonsów”. Jednym z ulubionych zajęć Abe’a jest opowiadanie wnukom historii ze swojej młodości. Na platformie można również zobaczyć klasykę amerykańskich sitcomów – serial „Współczesna rodzina”, w którym główną rolę gra Ed O’Neill. Wciela się on w postać Jaya Pritchetta, zabawnego seniora rodu, a zarazem głowę rodziny. Animowani seniorzy z Oscarami Jedną z produkcji, która podbiła serca milionów widzów na całym świecie, jest „Coco”, nagrodzona dwoma Oscarami. Opowiada historię Miguela – chłopca z małej, meksykańskiej wioski, dla którego muzyka jest całym światem. Tytułowa Coco to prababcia głównego bohatera – wiekowa staruszka, która zajmuje szczególne miejsce w sercu Miguela. Film z pewnością przypadnie do gustu zarówno dziadkom, jak i wnukom w każdym wieku. Na Disney+ znajdziecie też „Nasze magiczne Encanto”, którego akcja również rozgrywa się w Ameryce Południowej. Tym razem miejscem akcji jest Kolumbia i magiczna wioska Encanto, w której mieszka Mirabel wraz ze swoją rodziną. Głową klanu jest Alma – babcia dziewczyny, która sprawuje opiekę nad świecą, dającą rodzinie magiczne moce. W Disney+ jest dostępny także wzruszający film animowany „Odlot”. Główny bohater – leciwy Carl po śmierci swojej ukochanej żony wyrusza w podróż, która odmieni jego życie. „Odlot” to Oscarowa propozycja, która wywoła łzy zarówno wzruszenia, jak i rozbawienia, u widzów w każdym wieku. Z kolei fani klasyki z pewnością z sentymentem wspominają Babcię Wierzbę, z filmu „Pocahontas”. To nieoczywista postać, ale to właśnie do niej młoda dziewczyna przychodziła po rady. Rozrywkowi emeryci Kto powiedział, że na emeryturze nie można się dobrze bawić? Na pewno nikt z siódemki brytyjskich bohaterów filmu „Hotel Marigold”, którzy swoją jesień życia postanawiają wykorzystać na wyjazd do Indii. Ciepła i zabawna komedia w gwiazdorskiej obsadzie (m.in. Judi Dench, Maggie Smith czy Bill Nighy) nie tylko rozbawi, ale pokaże również, że życie zaczyna się na emeryturze. Pokolenie naszych dziadków okazuje się również pomocne w sytuacji, gdy trzeba zostać… królową. Mia Thermopolis (Anne Hathaway) to zwyczajna, amerykańska nastolatka, która pewnego dnia dowiaduje się, że jest księżniczką. W świat etykiety królewskiej wprowadza ją babcia – Clarisse Renaldi (Julie Andrews). Dwie części „Pamiętnika księżniczki” można oglądać na platformie Disney+. Czytaj też:

