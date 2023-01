„Twardziele” i „Polowanie na druhny”. Podpowiadamy co obejrzeć w telewizji

„Jak wytresować smoka 3” – Polsat 20.oo



Gdy Czkawka zmaga się zadaniami wodza Berk, Szczerbatek trafia na trop tajemniczej smoczycy.



„Polowanie na druhny” – TVN 20.00



John Beckwith i Jeremy Grey wpraszają się na obce wesela, by dobrze się bawić. Na największej imprezie weselnej roku John zakochuje się w córce Sekretarza Skarbu USA.



„W jak morderstwo” – TVP1 21.35



Nieaktywna zawodowo matka i zapalona czytelniczka kryminałów odkrywa najskrytsze tajemnice mieszkańców niewielkiego miasta, podążając śladami morderstwa pewnej kobiety.



„Życie Pi” – Polsat 22.15



Podczas morskiej podróży z Indii do Kanady tonie statek. Nastoletniemu Pi udaje się przetrwać na niewielkiej łodzi.



„Status: Singiel”- TVP2 22.25



Antoine to imprezowicz i pies na baby. Kiedy jego współlokator wyjeżdża, właściciel znajduje mu zastępstwo w postaci pięknej Jeanne, pomijając jednak fakt, że nie wprowadzi się sama.



„Pitch Perfect III” – TVN 22.45



Dorosłe dziewczyny z The Barden Bellas łączą swoje siły podczas międzynarodowego tournée.



„Twardziele” – TVP1 23.30



Val (Al Pacino) wychodzi na wolność po 28 latach spędzonych w więzieniu. Czeka na niego najlepszy przyjaciel Doc (Christopher Walken). Niebawem dołącza do nich trzeci kompan z młodości, Hirsh (Alan Arkin). Wbrew metryce i zdrowemu rozsądkowi panowie nie widzą siebie w roli spokojnych emerytów. Są otwarci na wszelkie opcje korzystania z życia – trzeba przecież nadrobić stracony czas - bez imprez, używek i seksu. Trójka gangsterów-seniorów cieszy się więc swoją przyjaźnią oraz urokami życia – aż do chwili, kiedy na scenie pojawia się złowroga postać szefa mafii. Jeden z przyjaciół otrzyma wtedy drastyczną propozycję nie do odrzucenia…

