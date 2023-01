Ogłoszono nominacje do nagród filmowych BAFTA 2023. Dominuje jeden tytuł

Dramat opowiadający o wydarzeniach I wojny światowej „Na Zachodzie bez zmian”, który w Polsce oglądać możemy na platformie Netflix, zdominował nominacje, zdobywając aż 14 wyróżnień. Po 10 nominacji w tym roku otrzymały tytuły „Duchy Inisherin” i „Wszystko wszędzie naraz”. O jedną mniej otrzymał „Elvis”, a „Tar” zdobył pięć nominacji. W czterech kategoriach powalczą: „Aftersun”, „Batman”, „Powodzenia, Leo Grande”, „Top Gun: Maverick” i „Wieloryb”.

Film



„Na Zachodzie bez zmian”

„Duchy Inisherin”

„Elvis”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Tár”



Film brytyjski



„Aftersun”

„Duchy Inisherin”

„Brian and Charles”

„Imperium światła”

„Powodzenia, Leo Grande”

„Living”

„Matylda: Musical”

„Patrz jak kręcą”

„Pływaczki”

„Osobliwość”



Debiut brytyjskiego producenta, scenarzysty, reżysera

„Aftersun”

„Blue Jean”

„Electric Malady”

„Powodzenia, Leo Grande”

„Rebellion”



Film nieanglojęzyczny



„Na Zachodzie bez zmian”

„Argentyna, 1985”

„W gorsecie”

„Podejrzana”

„Cicha dziewczyna”



Dokument



„Wszystko, co żyje”

„Całe to piękno i krew”

„Wulkan miłości”

„Moonage Daydream”

„Nawalny”



Animacja



„Guillermo del Toro: Pinokio”

„Marcel Muszelka w różowych bucikach”

„Kot w butach: Ostatnie życzenie”

„To nie wypanda”



Reżyseria

Edward Berger - „Na Zachodzie bez zmian”

Martin McDonagh - „Duchy Inisherin”

Park Chan-wook - „Podejrzana”

Dan Kwan, Daniel Scheinert - „Wszystko wszędzie naraz”

Todd Field - „Tár”

Gina Prince-Bythewood - „Królowa wojownik”



Scenariusz oryginalny

„Duchy Inisherin”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Fabelmanowie”

„Tár”

„W trójkącie”





Aktorka



Cate Blanchett - „Tár”

Viola Davis - „Królowa wojownik”

Danielle Deadwyler - „Till”

Ana De Armas - „Blondynka”

Emma Thompson - „Powodzenia, Leo Grande”

Michelle Yeoh - „Wszystko wszędzie naraz”



Scenariusz adaptowany



„Na Zachodzie bez zmian”

„Living”

„Cicha dziewczyna”

„Jednym głosem”

„Wieloryb”



Aktor



Austin Butler - „Elvis”

Colin Farrell - „Duchy Inisherin”

Brendan Fraser - „Wieloryb”

Daryl McCormack - „Powodzenia, Leo Grande”

Paul Mescal - „Aftersun”

Bill Nighy - „Living”



Aktorka drugoplanowa



Angela Bassett - „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

Hong Chau - „Wieloryb”

Dolly De Leon - „W trójkącie”

Jamie Lee Curtis - „Wszystko wszędzie naraz”

Carey Mulligan - „Jednym głosem”



Aktor drugoplanowy



Brendan Gleeson - „Duchy Inisherin”

Barry Keoghan - „Duchy Inisherin”

Ke Huy Quan - „Wszystko wszędzie naraz”

Eddie Redmayne - „Dobry opiekun”

Albrecht Schuch - „Na Zachodzie bez zmian”

Michael Ward - „Imperium światła”



Muzyka



„Na Zachodzie bez zmian”

„Babilon”

„Duchy Inisherin”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Guillermo del Toro: Pinokio”



Zdjęcia



„Na Zachodzie bez zmian”

„Batman”

„Elvis”

„Imperium światła”

„Top Gun: Maverick”



Montaż



„Na Zachodzie bez zmian”

„Duchy Inisherin”

„Elvis”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Top Gun: Maverick”



Brytyjski animowany film krótkometrażowy



„Chłopiec, kret, lis i koń”

„Middle Watch”

„Your Mountain is Waiting”



Brytyjski film krótkometrażowy



„The Ballad of Olive Morris”

„Bazigaga”

„Bus Girl”

„A Drifting Up”

„An Irish Goodbye”



Scenografia



„Na Zachodzie bez zmian”

„Babilon”

„Batman”

„Elvis”

„Guillermo del Toro: Pinokio”



Casting



„Aftersun”

„Na Zachodzie bez zmian”

„Elvis”

„Wszystko wszędzie naraz”

„W trójkącie”



Brytyjska wschodząca gwiazda kina



Aimee Lou Wood

Naomi Ackie

Emma Mackey

Daryl McCormack

Sheila Atim



Efekty specjalne



„Na Zachodzie bez zmian”

„Avatar: Istota wody”

„Batman”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Top Gun: Maverick”



Dźwięk



„Na Zachodzie bez zmian”

„Avatar: Istota wody”

„Elvis”

„Tár”

„Top Gun: Maverick”



Charakteryzacja



„Na Zachodzie bez zmian”

„Batman”

„Elvis”

„Wieloryb”

„Matylda: Musical”



Kostiumy



„Na Zachodzie bez zmian”

„Amsterdam”

„Babilon”

„Elvis”

„Paryż pani Harris”

Tegoroczne wręczenie nagród BAFTA 2023 odbędzie się w Royal Festival Hall w niedzielę 19 lutego.

Czytaj też:

Najlepsze seriale dostępne teraz na Disney+Czytaj też:

Jakie nowości Netfliksa warto obejrzeć? 10+ propozycji dla wymagających widzów