TOP 10 filmów na Netflix w Polsce. Te tytuły oglądamy najchętniej

W styczniu na Netfliksie pojawiło się dużo nowych tytułów. Filmy od razu stały się popularne wśród polskich widzów. Na liście najchętniej oglądanych są takie produkcje jak „Bielmo”, „Zaginiony pies” czy „Iluzja”. Na wysokim miejscu w zestawieniu jest też „Glass Onion: Film z serii »Na Noże«”. Oto TOP 10 filmów na polskim Netfliksie.

10. „Archiwum”



W 2038 r. naukowiec próbuje stworzyć robota będącego kopią jego zmarłej żony ze wszystkimi wspomnieniami, lecz wczesne prototypy wykazują coraz większe oznaki zazdrości.



9. „Kot w butach”



Kot w Butach wraz z kompanami organizuje skok, mający na celu znalezienie i porwanie mitycznej gęsi znoszącej złote jaja.



8. „Glass Onion: Film z serii Na noże”



W drugiej części filmu „Na noże” detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych.



7. „Iluzja”



Matka zaginionej dziewczyny rozpoczyna prywatne śledztwo.



6. „30 dni mroku”



Do miasteczka Barrow na Alasce przez miesiąc nie dociera słońce, co jest idealną okazją dla pojawiających się w okolicy wampirów.



5. „Zaginiony pies”



Gdy jego ukochany pies znika, młody mężczyzna wyrusza z rodzicami na niesamowite poszukiwania, aby go odnaleźć i podać mu ratujące życie lekarstwo.



4. „Bielmo”



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



3. „Trolle 2”



Poppy i Mruk z przyjaciółmi wyruszają w wielką podróż, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.



2. „Obietnica”



Jerry Black składa obietnice matce zamordowanej córki, że schwyta sprawcę zanim przejdzie na emeryturę.



1. „Psy mafii”



Członkowie gangu oraz skorumpowani gliniarze postanawiają zabić policjanta, aby odwrócić uwagę od wykonywanego przez nich niezwykle skomplikowanego napadu po drugiej stronie miasta. Czytaj też:

