Patryk Vega bohaterem serialu. Produkcje obejrzeć już można w sieci

O Patryku Vedze piszę się dużo i różnie. Jedni go kochają, inni krytykują, ale nikogo nie pozostawia obojętnym. Vega sprzedał 40 milionów biletów, jego filmy przyciągały do kin milionową widownię, konsekwentnie podbijając stawkę box office. W końcu reżyser postanowił wyciągnąć asa z rękawa i zdecydował się na nakręcenie filmu będącego autobiografią. „Niewidzialna wojna” już 15 stycznia jako sześcioodcinkowy serial w całości dostępny w serwisie CANAL+ online.

W tytułową rolę wcielił się Rafał Zawierucha, który codziennie na planie przechodził spektakularną metamorfozę, by upodobnić się do reżysera. Towarzyszy mu Anna Mucha w roli matki samotnie wychowującej syna. Trzeba przyznać, że ta relacja jest przedstawiona w filmie z dużą uwagą i ładunkiem emocjonalnym. Widać, jak ważną rolę w życiu reżysera odgrywała wspierająca go mama.

Fabuła serialu „Niewidzialna wojna”. Gdzie go obejrzymy?

Jak wyglądała droga do sławy Patryka Krzemienieckiego? Chłopak od zawsze marzył o tym, żeby „robić” filmy. Kino, do którego miłość zaszczepił w nim dziadek, było jego powołaniem. Jak dotarł na szczyt? Czym zajmował się, zanim chwycił za kamerę i zaczął zaskakiwać widownię swoimi odważnymi produkcjami? W końcu – jaką rolę w życiu kontrowersyjnego reżysera odgrywa wiara i co wywołało u niego potrzebę nawrócenia?

Wszystkie odcinki serialu NIEWIDZIALNA WOJNA od 15 stycznia dostępne w serwisie CANAL+ online. Premiery dwóch odcinków w kolejne trzy niedziele, o godz. 22:15 na CANAL+ PREMIUM.

Gdzie obejrzeć online wszystkie filmy Patryka Vegi?

Każdy miłośnik produkcji Patryka Vegi w serwisie CANAL+ online znajdą niedostępne nigdzie indziej seriale na podstawie filmów kinowych reżysera. W bibliotece serwisu znajdziecie produkcje: „PĘTLA”, „POLITYKA”, „SMALL WORLD”, „MIŁOŚĆ, SEKS&PANDEMIA”. Kinowy hit „PITBULL” także można oglądać w wersji serialowej. W serwisie są również dostępne filmy kinowe Patryka Vegi. Siedem tygodni w zestawieniu Box Office i ponad 2 mln widzów – „KOBIETY MAFII” oraz mający premierę dokładnie rok po pierwszej części „KOBIETY MAFII 2”. „PITBULL. NOWE PORZĄDKI” z Bogusławem Lindą obejrzało na dużym ekranie prawie 1,4 mln osób, a kolejna odsłona serii – „PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY” w weekend otwarcia zgromadziła w kinach ponad 760 tys. widzów. Po 8 tygodniach obecności w zestawieniu Box Office „PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY” zamknął go stawką wynoszącą prawie 3 mln widzów. Dwa wcześniejsze filmy Patyka Vegi „BOTOKS” z 2017 roku z wynikiem ponad 2 mln widzów oraz „SŁUŻBY SPECJALNE” z 2014 roku to kolejne produkcje dostępne w ramach serwisu CANAL+ online.

