„Córka”, „Spencer” i „Niewidzialna wojna”. Nowe produkcje na CANAL+

Rok 2023 w CANAL+ online rozpoczyna się solidną dawką filmowych, serialowych i dokumentalnych nowości. Warte uwagi są filmy, które otrzymały nominacje do zeszłorocznych Oscarów. „Córka” to nagrodzony trzema nominacjami dramat o niełatwym macierzyństwie i rozliczeniach z przeszłością. Także Kristen Stewart została doceniona i zdobyła swoją pierwszą nominację do tej prestiżowej nagrody. Wszystko za sprawą roli księżnej Diany w produkcji „Spencer”.

W styczniu na CANAL+ pojawi się też pełnometrażowy dokument poświęcony jednej z najbardziej fascynujących postaci popkultury ostatnich dekad – Sinead O’Connor. Będzie też coś dla widzów, którzy uwielbiają filmy kostiumowe. W tym miesiącu na CANAL+ zadebiutuje „Maria Antonina”, czyli serialowa wersja biografii ostatniej królowej Francji napisana przez scenarzystkę „Faworyty”.

Nie zabraknie polskiego akcentu. Na platformie w styczniu pojawi się ostatnie dzieło Patryka Vega „Niewidzialna wojna”. Produkcja pojawi się jednak w formie serialu. To autobiograficzna opowieść Patryka Vegi o jego życiu i karierze jako popularnego reżysera w Polsce.

„Niewidzialna wojna” – premiera 15.01



W swojej najnowszej ekranowej fabule ten popularny reżyser opowiada po prostu o samym sobie. Uznał, że skoro jego filmy zarobiły już ponad sto milionów dolarów to ich twórca i jego biografia to równie ciekawy temat. Dostajemy więc sześcioodcinkową historię, w której poznajemy Patryka od czasów, gdy jeszcze chodził do szkoły i wcale nie nazywał się Vega, aż po jego najnowsze już międzynarodowe filmowe plany.



„Spencer” – premiera 17.01



Księżna Diana od dekad fascynuje i pewnie jeszcze długo będzie fascynowała miliony ludzi na całym świecie. Wśród dziesiątków filmów, seriali czy dokumentów jej poświęconych ciekawie wyróżnia się ta kinowa fabuła, która skoncentrowała się na jednym ważnym weekendzie w życiu Diany. Świątecznym weekendzie, podczas którego Diana zdecydowała się na rozwód z angielskim następcą tronu. Oto chwila, która wstrząsnęła monarchią.



„West side story” – premiera 28.01



Jeden z największych musicalowych hitów w historii gatunku po sześćdziesięciu latach ponownie trafił na ekran dzięki samemu mistrzowi Stevenowi Spielbergowi („Lista Schindlera”, „Jurrasic Park”, cykl „Indiana Jones”). Oto historia miłości dwojga nastolatków (mocno inspirowana „Romeem i Julią”), która rozgrywa się na tle wojny gangów w Nowym Jorku lat pięćdziesiątych. A wszystko pełne rewelacyjnych piosenek i układów tanecznych. W Tony’ego i Marię wcielili się tym razem Ansel Elgort („Gwiazd naszych wina”, „Baby Driver”, „Niezgodna”) i debiutantka Rachel Zegler. Ze starej obsady powróciła tylko Rita Moreno (serial „One Day at the Time”), która sześćdziesiąt lat temu została za ten film nagrodzona Oscarem. Co ciekawe – statuetkę dostała za drugoplanową rolę Anity. Postać tę zagrała tym razem Ariana DeBose („Bal”, seriale „Schmigadoon!”, „Westworld”) i też skończyło się Oscarem.

Oto więc równie widowiskowa i olśniewająca, pełna pulsującej muzyki i nostalgii za klasycznym kinem, wzruszająca opowieść o niemożliwej miłości.



„Maria Antonia” – premiera 20.01



Maria Antonina, córka cesarza i żona króla Francji Ludwika XVI od dawna przyciąga uwagę twórców kina. Jej losy od dzieciństwa na dworze austriackim przez małżeństwo, gdy miała niespełna piętnaście lat po śmierć na gilotynie w efekcie rewolucji francuskiej to świetny materiał fabularny i przekonujemy się o tym po raz kolejny dzięki nowemu francuskiemu serialowi.



„Obserwowani 2” – premierowe odcinki w poniedziałki o godz. 22:00



Drugi sezon brytyjskiego serialu o mrocznej organizacji, która manipuluje naszym postrzeganiem rzeczywistości przez zakłamywanie zdjęć i filmów z monitoringu. Jest to jednak zupełnie nowa opowieść. Pół roku później główna bohaterka - policjantka Rachel Carey (Holliday Grainger - „Kopciuszek”, „Tulipanowa gorączka” serial „Cormoran Strike”), która w pierwszym sezonie odkryła całą konspirację i w finale stanęła przed arcytrudnym wyborem, powraca i musi zmierzyć się z kolejną skomplikowaną sprawą. W obsadzie nowego sezonu ponownie Ben Miles (seriale „Cold Feet”, „The Crown”, „Andor”) czy dwukrotnie nominowany do Emmy Ron Perlman („Hellboy”, „Imię róży”, serial „Synowie Anarchii”).



„Tajemnice lasu umarłych” - premierowe odcinki w środy o godz. 20:10„”



W 1989 r. w jednym z niemieckich lasów w odstępie kilku tygodni zginęły dwie pary. Ta druga, niespełna kilometr od miejsca, gdzie w tym momencie znajdowali się policjanci badający pierwszą sprawę. Wszystko wyjaśniono dopiero po blisko trzydziestu latach.



„Dlaczego nie Evans?” - premierowe odcinki we wtorki o godz. 20:00„”



Film opowiada o młodym Bobbym Jonesie, który natrafia na umierającego mężczyznę wypowiadającego swe ostatnie, tajemnicze słowa (te znane z tytułu) i który potem próbuje rozwikłać zagadkę tej śmierci. W głównej roli zobaczymy laureata BAFTY Willa Poutlera („Millerowie”, „Więzień labiryntu”). Ponadto w obsadzie znaleźli się Lucy Boynton („Bohemian Rhapsody”, „Bielmo”), Maeve Dermory („I nie było już nikogo”, „Martwa rzeka”), Daniela Ingsa (seriale „Lovesick”, „The Crown”), Jonathana Julesa („Na ringu z rodziną” serial „Mały topór”) i oczywiście sam Hugh Laurie.



„La brea” – premierowe odcinki od 25.01 w środy o godz. 21:00



Drugi sezon fantastycznego serialu produkcji amerykańskiej o ludziach, którzy dosłownie wpadają do innych światów. Zaczęło się od tytułowej dzielnicy w Los Angeles, gdzie nagle zapadła się ziemia i pochłonęła setki osób. Znaleźli się oni w dziwnym pierwotnym świecie, gdzie musieli walczyć o przetrwanie, szukając jednocześnie drogi do domu. Z czasem okazało się, że to jedna z wielu dziur prowadzących w różne miejsca, również w przeszłość Ziemi.



„Syndrom Hamleta” – już dostępny



Pełnometrażowy dokument o ukraińskim „pokoleniu Majdanu”, młodzieży wychowanej w cieniu wojny, która od lat tliła się na wschodzie ich kraju. Choć ta polsko-niemiecka produkcja powstała przed atakiem Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r., to w żaden sposób się przez to nie zdezaktualizowała. Twórcy dokumentu, nagrodzony Orłem duet Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski (dokumenty „Książe i dybuk”, „Efekt domina”), podążają tu za Rosą, młodą ukraińską reżyserką, która chce wystawić „Hamleta” i podróżując po kraju szuka swojego głównego bohatera. To zderzenie na kijowskiej teatralnej scenie młodych ludzi żyjących w niepewnych czasach i marzących o swojej przyszłości z klasycznym tekstem, który tu i teraz nabiera zupełnie nowych znaczeń, daje efekt, który trudno zapomnieć.



„Planeta seks” – już dostępny



Przewodniczką po najróżniejszych tematach i gospodynią tej produkcji jest Cara Delevingne, słynna modelka i aktorka („Valerian i Miasto Tysiąca Planet”, seriale „Carnival Row”, „Zbrodnie po sąsiedzku”). Ona sama od lat definiuje się jako osoba poszukująca swojej ostatecznej seksualnej identyfikacji. Czy jednak słowo „ostateczna” ma tu w ogóle sens?



„Nothing Compares” – premiera 23.01



Pełnometrażowy dokument poświęcony jednej z najbardziej fascynujących postaci popkultury ostatnich dekad. I jednej z najczęściej przemilczanych. Irlandzkiej piosenkarce Sinead O’Connor.



„Tell me, Iggy” – premiera 30.01



Dokument próbujący podsumować fascynujące życie i twórczość jednego z najbardziej inspirujących twórców w historii muzyki. Ten siedemdziesięciopięcioletni dziś artysta uznawany jest za ojca chrzestnego punk rocka i jednego z prekursorów nowej fali jako gatunku. Niemal w każdym zestawieniu najważniejszych płyt wszech czasów można znaleźć kilka albumów jego i jego zespołu The Stooges. Muzyczne powiązania Iggiego rozciągają się od Davida Bowiego po Marilyn Mansona. Pop nie stronił też przed filmami. Do kilku napisał muzykę, a wystąpił między innymi w obrazach Martina Scorsese, Johna Watersa, Jima Jarmuscha, Johnny’ego Deppa czy nawet w serialu „Star Trek: Stacja kosmiczna”.



„Demaskator” – już dostępny



Podstarzały agent rządowy do zadań specjalnych, Travis Block przypadkiem wpada na ślad poważnego spisku. Gdy zaczyna się z nim mierzyć, nie ma pojęcia, że walczy z samym szefem FBI, którego zresztą kiedyś chronił. Travis zna wiele sztuczek, ale czy to wystarczy, gdy przeciw niemu obróci się cała rządowa machina? Jego wrogowie nie powstrzymają się przed niczym – łącznie z wyciąganiem mrocznej przeszłości Travisa oraz atakowaniem jego bliskich.



„Córka” – premiera 14.01



„Poroże” – premiera 14.01



Czasem troska o ucznia może zamienić się w horror. Dosłownie. Wtedy nawet pomoc brata szeryfa może nie wystarczać… O tym właśnie opowiada film rozgrywający się w małej mieścinie Cispus Fall, gdzieś w środku Oregonu. Julia, nauczycielka młodego Lucasa Weavera martwi się o swego ucznia, nie zdając sobie sprawy, że w losy jego rodziny (również ojca i młodszego brata) zaplątana jest siła zdecydowanie nie z tego świata.



„Jestem Twój” – premiera 24.01



Alma pracuje w Muzeum Pergamońskim w Berlinie i brakuje jej pieniędzy na badania. Bierze więc udział w odpłatnym eksperymencie. Na trzy tygodnie zamieszkuje z Tomem, mężczyzną praktycznie idealnym. Tyle, że sztucznym. Jego doskonałość podczas mieszkania z partnerką dość szybko ewoluuje. Jak sądzicie, w którą stronę?Czytaj też:

