Premiery CANAL+ w styczniu. Obejrzymy masę głośnych tytułów. Sprawdzamy listę nowości

Styczeń w serwisie Premiery CANAL+ upłynie pod znakiem najlepszych filmów w gwiazdorskich obsadach. W „Przyznaj się, Fletch” laureat Złotego Globu Jon Hamm wciela się w kultowego „Fletcha" z powieści Gregory'ego Mcdonalda. Na ekranie towarzyszy mu m. in. zdobywczyni Oscara Marcia Gay Harden. Z kolei w komedii „Bilet do raju” George Clooney i Julia Roberts jako eksmałżonkowie spróbują odwieść swoją córkę od ślubu. Podwójny laureat Oscara Mel Gibson jest natomiast jedną z gwiazd kryminału detektywistycznego na podstawie powieści Howarda Michaela Goulda. W „Ostatniej szansie” zagrali również Charlie Hunnam i Morena Baccarin.

W ofercie serwisu nie zabraknie również polskich akcentów. Ulubienica Polaków Małgorzata Kożuchowska w roli tytułowej „Zołzy”, w ironicznej filmowej autobiografii „królowej polskich seriali” – Ilony Łepkowskiej. „Silent Twins” to z kolei doceniony przez krytyków obraz polskiej reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej, opowiadający prawdziwą historię milczących sióstr z Walii. Koprodukcja CANAL+ zdobyła cztery Złote Lwy podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Przejrzyjcie pełną listę tytułów, które w styczniu 2023 roku pojawią się w serwisie Premiery CANAL+.

„Ostatnia szansa” – akcja, kryminał, już dostępny



Podwójny laureat Oscara Mel Gibson, gwiazdor filmu „Król Artur: Legenda miecza” i serialu „Synowie Anarchii” Charlie Hunnam oraz Morena Baccarin znana m. in. z DEADPOOL w intrygującym kryminale detektywistycznym. Film w reżyserii Tima Kirkby'ego powstał na podstawie powieści Howarda Michaela Goulda.

Po wsadzeniu do więzienia niewinnego człowieka, detektyw Charlie Waldo postanawia zaszyć się na odludziu. Jednak jego spokój nie trwa długo. W jego życiu nagle pojawia się dawana kochanka z prośbą o rozwiązanie zagadki tajemniczej śmierci żony gwiazdora filmowego, Alastaira Pincha. Oskarżony o morderstwo aktor twierdzi jednak, że nic nie pamięta.



„Dziewczyny” – dramat, już dostępny



Nagrodzony na festiwalu Sundance fiński kandydat do Oscara® w reżyserii Alli Haapasalo. Film został również zwycięzcą tegorocznego LGBT+ Film Festival Poland.

Słodko-gorzka opowieść o trzech nastolatkach i ich odkrywaniu własnej seksualności. Rönkkö boryka się z rosnącą frustracją wynikającą z nieudanych zbliżeń z kolejnymi partnerami. Jej najlepsza przyjaciółka Mimmi zakochuje się w neurotycznej łyżwiarce figurowej – Emmie. Trzyma ją jednak na dystans z obawy przed zranieniem. Dziewczyny zwierzają się sobie podczas copiątkowych spotkań.



„Przyznaj Się Fletch” – komedia kryminalna, już dostępny



Laureatka Oscara Marcia Gay Harden i dwóch zdobywców Złotych Globów - Jon Hamm i Kyle MacLachlan - w komedii opartej na powieściach Gregory'ego Mcdonalda. Postać Irwina „Fletcha” Fletchera powraca na ekrany po raz pierwszy od 1985 roku, kiedy wcielił się w nią Chevy Chase.

Podczas poszukiwania skradzionej kolekcji dzieł sztuki swojej narzeczonej, Fletch zostaje głównym podejrzanym w sprawie wielokrotnego morderstwa. Czy uda mu się znaleźć sposób na udowodnienie swojej niewinności?



„Bodies Bodies Bodies” – horror, komedia, już dostępny



Kolejny niekonwencjonalny horror studia A24. Film z Marią Bakalovą i Pete'em Davidsonem został doceniony za udaną zabawę konwencją slashera.

Grupa bogatych dzieciaków udaje się na wspólny weekend do luksusowej posiadłości oddalonej od cywilizacji. Pozbawieni dostępu do wi-fi postanawiają zagrać w niewinną wydawałoby się grę „kto zabił?”. Znajomi próbujący odkryć tożsamość fikcyjnego mordercy nie zdają sobie sprawy, że wśród nich jest prawdziwy zabójca.



„Wojna o spadek” – komedia, premiera 10 stycznia



Najnowsza komedia twórcy „Zgonu na pogrzebie” oraz „Pokochaj, poślub, powtórz”. W obsadzie m. in. Anna Faris, Toni Collette i David Duchovny.

Siostry Macey i Savanna dowiadują się o chorobie bogatej ciotki. Wpadają zatem na spryty plan, by wkraść się w łaski krewnej z nadzieją na odziedziczenie majątku. Okazuje się jednak, że na ten sam pomysł wpadli inni członkowie rodziny. Rozpoczyna się prawdziwa wojna o spadek.



„Zołza” – komedia, premiera 16 stycznia



Gwiazda polskich komedii, Małgorzata Kożuchowska, w ironicznej filmowej autobiografii Ilony Łepkowskiej, okrzykniętej królową polskich seriali. Film zrealizowany w koprodukcji CANAL+.

Anna Sobańska to znana producentka i scenarzystka, której kolejne zawodowe sukcesy wydają się przychodzić z łatwością. Jednak w żadnej mierze nie przekładają się one na życie prywatne i relacje międzyludzkie. Mąż i dzieci oddalają się od Anny, a pracownicy – delikatnie mówiąc – nie darzą jej sympatią. Kiedy na zawodowym horyzoncie pojawia się szansa na lukratywny kontrakt z platformą streamingową, kobietę zaczynają nawiedzać Bogusia i Kazimierz – postaci ze stworzonego przez nią serialu „Idealna rodzina”.



„Bilet do raju” – komedia romantyczna, premiera od 19 stycznia



Dwie wielkie gwiazdy Hollywood ponownie razem na ekranie! Zdobywcy Oscarów® Julia Roberts i George Clooney w uroczej komedii romantycznej.

Georgia i David to byli małżonkowie, którzy starają się unikać swojego towarzystwa. Jednak kiedy ich wspólna córka ogłasza, że zamierza wyjść za mąż, postanawiają połączyć siły. Chcąc odwieść Lily od popełnienia największego ich zdaniem życiowego błędu, Georgia i David przełamują wzajemną niechęć i razem jadą na Bali, gdzie ma się odbyć uroczystość.



„Silent twins” – dramat, premiera 20 stycznia



Nagrodzona czterema Złotymi Lwami koprodukcja CANAL+. Film Agnieszki Smoczyńskiej, znanej m.in. z głośnych „Córek dancingu”, prezentowano przedpremierowo podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.

Bliźniaczki June i Jennifer Gibbons wychowują się w latach 60. w walijskiej rodzinie karaibskich imigrantów. Początkowo otwarte na świat dziewczynki, z czasem przestają się odzywać i odcinają się od otaczającego je świata. Zawarty przez siostry pakt milczenia jest reakcją na wynikające z rasowych uprzedzeń nękanie ze strony rówieśników.



„Patrz jak kręcą” – komedia romantyczna, premiera 23 stycznia



Zdobywca Oscara Sam Rockwell jako inspektor Stoppard w znakomitym połączeniu klasycznego kryminału z błyskotliwą komedią. Na ekranie towarzyszą mu: laureatka Złotego Globu Saoirse Ronan oraz uhonorowany Oscarem® Adrien Brody.

Lata 50. XX wieku w artystycznej bohemie londyńskiego West Endu. W jednym z teatrów w niewyjaśnionych okolicznościach ginie jeden z członków ekipy pracującej nad przygotowaniem filmowej wersji głośnej sztuki. Sprawą morderstwa zajmuje się zmęczony życiem inspektor Stoppard oraz młoda, entuzjastyczna policjantka Stalker.



„Egzorcyzmy siostry Ann” – horror, premiera 23 stycznia



Przerażająca historia młodej zakonnicy, która jako pierwsza kobieta została dopuszczona do odprawiania egzorcyzmów. Najnowsze dzieło specjalisty od horrorów, niemieckiego reżysera Daniela Stamma, który na swoim koncie ma m. in. „13 grzechów”.

Gdy na świecie w zastraszającym tempie zaczyna rosnąć liczba opętań, Kościół postanawia na nowo otworzyć szkoły dla egzorcystów. W jednej z nich uczy się młoda zakonnica Ann. Mimo iż do obrzędów tych dopuszczani są tylko mężczyźni, kobieta dostaje zgodę na walkę o duszę młodej dziewczyny.



„Detektyw Knight: Dzień Niepodległości” – akcja, thriller, premiera 26 stycznia



Zakończenie filmowej trylogii, w której ikona kina akcji Bruce Willis wciela się w policjanta - Jamesa Knighta, próbującego w pojedynkę schwytać groźnych przestępców.

Detektyw Knight zostaje przydzielony do ochrony uroczystości miejskich z okazji Dnia Niepodległości. Gdy okazuje się, że po mieście grasuje szaleniec w karetce, policjant rozpoczyna wyścig z czasem, by ochronić uczestników obchodów.



„Bohater” – kryminał, premiera 27 stycznia



Nominowany do Złotego Globu obraz Asghara Farhadi uznawanego za symbol współczesnego irańskiego kina. Film, który zdobył m. in. Grand Prix Festiwalu w Cannes.

Rahim odsiaduje wyrok za niespłacone długi. Kiedy wychodzi na przepustkę otrzymuje szansę na uregulowanie należności. W jego ręce trafia torba z kosztownościami. Mężczyzna staje przed dylematem – wykorzystać szansę na nowe życie czy postąpić zgodnie z sumieniem i odnaleźć właściciela.



„Nel i tajemnica Kurokota” – animacja, premiera 27 stycznia



Mądra i pełna humoru animacja dla całej rodziny opowiadająca o sile przyjaźni.

Dzielna Nel i jej gang – łasice Drapcio, Pyśka i Łasuch, ruszają z misją ratunkową. Chcą uwolnić królestwo Mgiełkogrodu oraz następcę tronu z rąk przebiegłego Tristana, który przemienia księcia Rolanda w... kurokota – pół kurczaka, pół kota.



„Simona” – dokument, premiera 30 stycznia



Niezwykły dokument Natalii Korynckiej-Gruz, zrealizowany w koprodukcji CANAL+. W filmie Ida Matysek, cioteczna wnuczka Simony Kossak, jedzie do Puszczy Białowieskiej, by znaleźć odpowiedź na pytanie: kim naprawdę była Simona Kossak? Legendarna badaczka, propagatorka ekologii, miłośniczka i znawczyni zwierząt.

