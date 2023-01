Najlepsze nowe thrillery na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

„Nieznajomy”



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„Prime Time”



Trzymający w napięciu dramat psychologiczny. Film przenosi nas w czasie do ostatniego dnia 1999 roku, gdy Sebastian (Bartosz Bielenia) dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników (Magdalena Popławska, Andrzej Kłak).



„Jego ostatnie życzenie”



Bezkompromisowa dziennikarka pomaga ojcu handlować bronią w Ameryce Łacińskiej, mimowolnie stając się częścią świata, z którym walczy.



„The Call”



Łącząc się przez telefon stojący w tym samym domu, ale w odstępie 20 lat, seryjna morderczyni kładzie przeszłość — i życie innej kobiety — na szali, by odmienić swój los.



„Na zachodzie bez zmian”





Przerażające przeżycia młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.



„Lou”



Szorstka samotniczka wiodąca spokojne życie ze swym psem staje do walki z żywiołami i własną mroczną przeszłością, gdy córeczka sąsiadki zostaje porwana podczas burzy.



„Dziedzictwo”



Głowa zamożnego rodu nagle umiera pozostawiając żonę i córkę z szokującą tajemnicą, która grozi zniszczeniem ich życia.



„Monachium: W obliczu wojny”



Jesienią 1938 roku brytyjski urzędnik i niemiecki dyplomata spotykają się w Monachium i wspólnie próbują zapobiec wybuchowi wojny.



„Platforma”



Betonowa płyta z jedzeniem zjeżdża w dół w wielopoziomowym więzieniu. Dla osadzonych zamkniętych na najniższych piętrach pozostaną tylko resztki — albo głód i rozpacz.



„Pajęcza Głowa”



Przyszłość. Skazańcy mają wybór pomiędzy więzieniem, a placówką naukową, gdzie, w zamian za skrócenie wyroku, przyjmują eksperymentalne substancje działające na emocje.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Na celowniku”



Wycieczka w góry miała naprawić ich związek. Teraz małżeństwo musi ratować się ucieczką przez niebezpieczny las, aby wymknąć się tajemniczemu snajperowi.



„Powstrzymać mrok”



Emerytowany badacz wilków udaje się do odległej miejscowości na Alasce, żeby wyjaśnić sprawę zaginięcia dziecka.



„W cieniu księżyca”



Filadelfijski policjant podąża tropem nieuchwytnego seryjnego zabójcy, którego zbrodnie są powiązane z fazami Księżyca.



„Wyjazd na weekend”



Najlepsza przyjaciółka Beth znika podczas wycieczki do Chorwacji. Beth próbuje ustalić, co się z nią stało, ale każdy kolejny trop okazuje się kłamstwem.



„Pasażer nr 4”



Podczas misji zmierzającej na Marsa pasażer na gapę przypadkowo poważnie uszkadza systemy podtrzymywania życia na statku kosmicznym. W obliczu kurczących się zasobów i nadciągającej tragedii załoga musi podjąć dramatyczną decyzję.

