Pierwszy długi weekend nowego roku. Co obejrzymy w kinach?

„Na twoim miejscu”



Polska komedia o zamianie ciał. Para bohaterów, młode małżeństwo z synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy, przeżywa kłopoty w związku, niebezpiecznie zbliżając się do rozwodu. Z pomocą przyjdzie im nieoczekiwana zamiana ciał, gdyż każde z nich będzie mogło spojrzeć na siebie z innej perspektywy. W rolach głównych występują Paulina Gałązka i Miron Jagniewski.



„Kot w butach: Ostatnie życzenie”



Film, na który czekali fani kociego, awanturniczego kompana Shreka na całym świecie. Główny bohater tym razem doigrał się – angażując się we wszelkie możliwe awantury stracił osiem żyć, pozostało mu jedno, ostatnie. Ta wiadomość jest dla niego wstrząsem i na chwilę wytrąca go z dotychczasowego stylu życia. Ale szybko nadarza się okazja, aby odwrócić los. Kot w butach udaje się w misję, która pozwoli mu na wypowiedzenie ostatniego życzenia. Marzenie o wielu życiach, a także przypadkowo spotkani kompani towarzyszą mu w szalonej ekspedycji. Czytelny, ale nienachalny morał, doskonała ścieżka dźwiękowa i sprawnie poprowadzona akcja to największe atuty tej animacji, która podobać się będzie nie tylko młodym widzom. Film w Cinema City pokazywany jest w ramach Oferty Rodzinnej.



„W trójkącie”



To nagrodzona Złotą Palmą szalona komedia, której akcja rozgrywa się na luksusowym jachcie, pośród najbogatszych ludzi świata. Ocean szampana, morze pieniędzy i kapitan, który zawsze płynie pod prąd (brawurowy występ Woody’ego Harrelsona) – tak zaczyna się rejs na miarę naszych czasów. Statkiem podróżuje para modeli-celebrytów, Carl (Harris Dickinson) i Yaya (Charlbi Dean), ale ich wycieczka szybko przestaje nadawać się na Instagram. Nagły sztorm sprawia, że owoce morza wracają tam, skąd przyszły, i demoluje jacht, a wraz z nim rozsadza całą społeczną hierarchię. Wywołujący salwy śmiechu film Rubena Östlunda („Turysta”, „The Square”), jednego z najlepszych europejskich reżyserów, to bezlitosna satyra na bogatych, a także kapitalna metafora naszych czasów.



„Wystrzałowe wesele”



Amerykańska komedia z Jennifer Lopez, Joshem Duhamelem oraz przeżywającą wielki aktorski powrót Jennifer Coolidge. Zobaczymy historię o jednym weselu, które może doprowadzić do wielu pogrzebów. Darcy i Tom kochają się na zabój i wreszcie postanowili sformalizować swój związek. Wymarzone wesele ma być inne niż wszystkie, dlatego luksusowa impreza odbywa się na egzotycznej wyspie. Zanim jednak padnie sakramentalne „tak", zamieszanie wokół przygotowań do ślubu wyssie z zakochanych resztki entuzjazmu. W rozpaleniu przygasającej namiętności nie pomogą z pewnością utarczki z matką pana młodego, a tym bardziej niespodziewane pojawienie się byłego panny młodej. Gdy wszystko zapowiada nadchodzącą katastrofę, okazuje się, że może być jeszcze gorzej. Na wyspę wtargną uzbrojeni po zęby współcześni piraci, którzy wezmą weselników za zakładników i zażądają gigantycznego okupu. Wyspa leży setki kilometrów od cywilizacji, więc na pomoc służb nie ma co liczyć. W tej sytuacji Darcy i Tom sami muszą stawić czoła gangsterom, by ocalić siebie i swoją ukochaną rodzinkę. W tej sytuacji przysięga „i nie opuszczę cię aż do śmierci" nabierze zupełnie nowego znaczenia.

