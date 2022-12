„Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku”. Gdzie obejrzeć filmy w internecie?

„Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku” to klasyki bez których wielu Polaków już nie wyobraża sobie świąt. Jeżeli nie chcecie czekać na emisję filmów w telewizji albo przegapiliście ten moment, mamy dla was dobrą wiadomość – kultowe produkcje w reżyserii Chrisa Columbusa obejrzycie też online.

„Kevin sam w domu” swoją premierę miał w 1990 roku. W pierwszy weekend film zarobił 17 milionów dolarów i stał się tak popularny, że wyświetlano go w kinach jeszcze długo po okresie świątecznym. Ostatecznie film na całym świecie zarobił ponad 477 mln dolarów. Nieczęsto zdarza się, że kolejne produkcje z danej serii odnoszą takie same sukcesy, jak oryginał, jednak właśnie tak było z tytułem „Kevin sam w Nowym Jorku”. Film zarobił 173 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych i 359 mln dolarów w innych krajach świata, czym przebił zyski „Kevina samego w domu”.

„Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku”. O czym opowiadają filmy?

„Kevin sam w domu” zaczyna się od nerwowych przygotowań do wyjazdu państwa McCallisterów, którzy postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia w Paryżu. Ich 8-letni Kevin (Macaulay Culkin) cały czas marudzi i przeszkadza wszystkim w pakowaniu. Zdenerwowana matka wysyła go na poddasze, a następnego dnia rodzina wyrusza na lotnisko. Niestety, bez Kevina. Zaskoczony chłopiec budzi się w pustym domu. Jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co zawsze miał ochotę. Niebawem orientuje się, że dwaj włamywacze, Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), specjalizujący się w okradaniu tymczasowo opuszczonych budynków, mają zamiar dokonać napadu na dom McCallisterów. Kevin próbuje samodzielnie bronić posiadłości.

W drugim filmie z serii znów zbliża się Boże Narodzenie. Tym razem rodzina McCallisterów oraz kuzyni wybierają się na świąteczny odpoczynek na Florydę. Z powodu zaspania przyjeżdżają na lotnisko dosłownie w ostatniej chwili, a w wyniku nieporozumienia Kevin, biorąc przez pomyłkę innego mężczyznę za swojego tatę, wsiada do samolotu lecącego do Nowego Jorku. Chłopiec ląduje w tym mieście, po czym przy użyciu pieniędzy z torby należącej do ojca kwateruje się w hotelu Plaza, co wzbudza zainteresowanie konsjerża hotelu. Tymczasem z więzienia uciekają „mokrzy bandyci” – Harry i Marv – którzy planują okraść sklep z zabawkami. Kevin postanawia temu zapobiec.

Gdzie oglądać w internecie Kevina?

Świąteczne klasyki – „Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku”, oglądać mogą za darmo wszyscy subskrybenci platformy Disney+. Filmy dostępne są też na VOD.

