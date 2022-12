Dobre filmy świąteczne na Netflix. Podpowiadamy, co warto oglądać

„Holiday”

Dwie kobiety, które nigdy się nie spotkały i mieszkają w odległości ponad 4 000 kilometrów, spotykają się w sieci, na stronie pomagającej aranżować zamianę domów i pod wpływem impulsu wymieniają się miejscami zamieszkania na okres świąt.



„Facet na święta”

Zmęczona uszczypliwymi komentarzami rodziny wieczna singielka Johanne postanawia szybko znaleźć partnera, którego mogłaby zabrać do domu na Święta Bożego Narodzenia. Oglądaj bez ograniczeń. W tej świątecznej komedii romantycznej Pera-Olava Sørensena wystąpili Ida Elise Broch i Felix Sandman („Quicksand”).



„Chłopiec zwany Gwiazdką”

Chłopiec o imieniu Nikolas wyrusza na zaśnieżoną Północ, aby odnaleźć swojego ojca, który szuka legendarnej wioski elfów. Towarzyszą mu uparty renifer i udomowiona myszka. W tej magicznej, zabawnej i wzruszającej opowieści, która dowodzi, że nie ma rzeczy niemożliwych, Nikolas znajduje swoje przeznaczenie.



„Klaus”

Jesper (Jason Schwartzman) okazuje się najgorszym studentem w historii akademii listonoszy i zostaje przeniesiony na mroźną wyspę za północnym kołem podbiegunowym, gdzie skłóceni mieszkańcy rzadko ze sobą rozmawiają, a o pisaniu listów nie ma nawet mowy.



„Cztery gwiazdki”

Kate i Brad są szczęśliwą, cieszącą się życiem parą, bez zobowiązań. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i tak jak w każdą gwiazdkę młodzi chcą uciec rozwiedzionym rodzicom i irytującym krewnym. Niestety przez złe warunki atmosferyczne ich lot zostaje odwołany. Para jest zmuszona spędzić święta z rodziną.



„Jak zepsuć święta”



Tumi Sello – rodzinna rebeliantka i czarna owca – chce tym razem spędzić Boże Narodzenie w świętym spokoju. Jednak jej plany – podobnie jak święta – zostają zrujnowane, gdy rodziny Sello i Twala dotyka niespodziewana śmierć, a nękana poczuciem winy Tumi postanawia pomóc w przygotowaniach do świątecznego pogrzebu.



„Święta w Angel Falls”

Lekarka pracoholiczka chce udowodnić swojemu byłemu, że czuje ducha Bożego Narodzenia. Kto jej pomoże w załatwianiu świątecznych sprawunków? Barman-anioł, rzecz jasna!



„Dziennik Noel”

Gdy autor bestsellerowych książek, Jake Turner (Justin Hartley), odwiedza w Boże Narodzenie posiadłość swojej dawno niewidzianej matki, odkrywa tam pamiętnik skrywający sekrety dotyczące jego samego oraz Rachel (Barrett Doss) – młodej i intrygującej kobiety, która również ma własną misję do spełnienia.



„Świąteczny zamek”

Sławna amerykańska pisarka Sophie chce kupić zamek w Szkocji, jednak jego szorstki właściciel Myles (szkocki książę) ma opory przed oddaniem posiadłości w ręce cudzoziemki. Próbując znaleźć kompromis, tych dwoje nieustannie się ściera, jednak przy okazji znajdują coś, czego zupełnie się nie spodziewali.



„Randki od święta”

Sloane (Emma Roberts) i Jackson (Luke Bracey) nienawidzą świąt. Są singlami i zawsze kończą przy stole dla dzieci albo z żenującą osobą towarzyszącą na karku. Zrządzeniem losu tych dwoje nieznajomych poznaje się w wyjątkowo nieudane Święta Bożego Narodzenia.



„Rodzina Clausów 2”

Jules Claus polubił już święta, więc teraz chętnie szykuje się z dziadkiem Noëlem do tego najbardziej intensywnego czasu w roku. Wszystko idzie zgodnie z planem, aż pewnego dnia chłopak dostaje nietypowy list z zaskakującym pytaniem.



„Kronika świąteczna”

Film opowiada historię siostry i brata, Kate (Darby Camp) i Teddy'ego (Judah Lewis) Pierce'ów, których plan zarejestrowania Świętego Mikołaja (Kurt Russell) na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć.



„Grinch: Świąt nie będzie”

Na górskim szczycie, w ciemnej jaskini mieszka złośliwy Grinch, który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia. Postanawia zepsuć je mieszkańcom leżącego w pobliżu miasteczka. Mała Cindy Lou chcę na własną rękę rozprawić się z Grinchem i jest gotowa zrobić wszystko, aby i on pokochał święta.



„Jeszcze przed świętami”

Gdy wredny współpracownik sabotuje jej pracę, kurierka i pomocny klient muszą bardzo się spieszyć, by dostarczyć prezenty świąteczne na czas. Oglądaj bez ograniczeń. Monika Frajczyk („Prime Time”) i Piotr Pacek („Gry rodzinne”) razem próbują uratować święta w tej komedii romantycznej.



„Święta last minute”

Luther Krank wraz z żoną postanawiają nie obchodzić w tym roku Bożego Narodzenia. Czy uda im się zapomnieć o otaczającej ich ze wszystkich stron magii Świąt?



„Wierzę w Mikołaja”

Po pięciu miesiącach udanych randek Lisa z przerażeniem odkrywa, że Tom uwielbia znienawidzone przez nią święta. Czy da się przekonać, że to najpiękniejszy czas w roku?



„Świąteczny szok”

Abby nie może się doczekać, by oświadczyć się swojej dziewczynie podczas przyjęcia świątecznego, ale okazuje się, że jej rodzina nie wie nawet, że Harper jest lesbijką.

