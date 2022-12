Czy w słynnej scenie z „Titanica” mogły przeżyć dwie osoby? James Cameron kończy temat

Jeżeli ostatnich dekad nie spędziliście w zamkniętym klasztorze lub leśnej samotni, to prawdopodobnie oglądaliście „Titanica”. Pewnie pamiętacie też scenę, w której Jack ostatecznie żegna się z Rose, ponieważ oboje nie mieszczą się na dryfującym fragmencie drzwi. Bohater Leonardo DiCaprio umiera później z powodu hipotermii, z czym do dziś nie mogą pogodzić się miliony fanów tego filmu.

Słynne drzwi z Titanica. Cameron raz jeszcze skomentował

Od tamtego czasu powstały dziesiątki analiz, eksperymentów i notek blogowych, poświęconych zagadnieniu „za małych drzwi” w „Titanicu”. Najczęściej scenę tę po prostu wyśmiewano jako nielogiczną i naciąganą. Z negatywnymi opiniami nigdy nie zgodził się oczywiście reżyser dzieła. James Cameron utrzymuje, że Jack nie mógł przeżyć. I to nie tylko ze względu na scenariusz i odpowiednio rozłożone akcenty tej opowieści.

Teraz, przy okazji promocji filmu „Avatar: Istota wody”, Cameron raz jeszcze wraca do tamtej sprawy. Przypomniał, że „Titanic” to „Romeo i Julia na północnym Atlantyku”, film o miłości, poświęceniu i śmiertelności. Wspomniał jednak dodatkowo o technicznych aspektach ratowania się z tonącego okrętu.

James Cameron: Nie było sposobu, by uratować oboje

– Przeprowadziliśmy przekrojowe analizy kryminalistyczne z ekspertami od hipotermii, którzy odtworzyli tratwę z filmu... Wzięliśmy dwóch kaskaderów o tej samej masie ciała, co Kate i Leo, a następnie obłożyliśmy ich czujnikami i wsadziliśmy do lodowatej wody. Testowaliśmy to, by zobaczyć, czy przetrwaliby przy zastosowaniu różnych metod i odpowiedź była jedna – nie było sposobu, by uratować oboje. Tylko jedno mogło przetrwać – przekonywał reżyser.

